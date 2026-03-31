Рукометаши Борца у сјајној форми: Излазак у Европу све ближи

31.03.2026 20:58

Фото: АТВ

Сјајно играју рукометаши Борца у другом дијелу сезоне. “Црвено-плави” не знају за пораз у посљедње четири утакмице, а минулог викенда са пуним плијеном вратили су се кући и из Требиња.

Задовољан је и тренер Мирко Микић. Бањалучани тренутно држе другу позицију на табели и на добром су путу да осигурају излазак на евросцену идуће сезоне.

Микић је недавно продужио сарадњу са клубом на још двије године. „Црвено-плави“ гледају дугорочно, носиоци игре из текуће сезоне би требало да буду ту и наредне, а план је да се екипа током љета појача са још једним или два перспективна играча.

Наредни изазов за рукометаше Борца је идућег викенда када у Бањалуку стиже седмопласирана Криваја.

Борац и Криваја играју у недјељу, а почетак утакмице у дворани Борик заказан је за 17 часова.

