Рукометаши Борца у сјајној форми: Излазак у Европу све ближи

Аутор:АТВ
Коментари:0
Сјајно играју рукометаши Борца у другом дијелу сезоне. “Црвено-плави” не знају за пораз у посљедње четири утакмице, а минулог викенда са пуним плијеном вратили су се кући и из Требиња.
Задовољан је и тренер Мирко Микић. Бањалучани тренутно држе другу позицију на табели и на добром су путу да осигурају излазак на евросцену идуће сезоне.
Микић је недавно продужио сарадњу са клубом на још двије године. „Црвено-плави“ гледају дугорочно, носиоци игре из текуће сезоне би требало да буду ту и наредне, а план је да се екипа током љета појача са још једним или два перспективна играча.
Наредни изазов за рукометаше Борца је идућег викенда када у Бањалуку стиже седмопласирана Криваја.
Борац и Криваја играју у недјељу, а почетак утакмице у дворани Борик заказан је за 17 часова.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму