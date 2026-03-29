Кенијци побједници 27. Међународне уличне трке у Прњавору

29.03.2026
Кенијци Алберт Тонуи и Валентина Џебет, побједници су 27. Међународне уличне трке у Прњавору.
Тонуи је стазу дугу пет километара истрчао за 14 минута и 52 секунде.
Друго и треће мјесто освојили су такође Кенијци, Хилари Киптум Мајо Кимајо и Бернард Кипротич.
Код дама, Валентин Џебет је славила у времену 17 минута и седам секунди. Друга је била Луиса Вамбуи из Кеније а трећа Милица Томашевић из Србије, преноси "РТРС".
На трци је наступило више од 200 атлетичара, а рачунајући и школске трке, учествовало је преко 500 такмичара, упркос киши и хладном времену.
Наградни фонд трке је 10.000 марака, а побједници ће добити по 1.000 марака.
"Хвала нашем генералном спонзору, фирми Прокоп инжењеринг, која нам је омогућила овако богат наградни фонд", рекао је предсједник Атлетског клуба Прњавор, Жељко Петровић.
Покровитељи манифестације су Град Прњавор и Министарство породице, омладине и спорта Републике Српске.
Остали спортови
1 д0
Остали спортови
1 д0
Остали спортови
3 д0
Остали спортови
4 д0
