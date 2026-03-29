Кенијци побједници 27. Међународне уличне трке у Прњавору

Аутор:

АТВ

29.03.2026

15:48

Улична трка у Прњавору
Кенијци Алберт Тонуи и Валентина Џебет, побједници су 27. Међународне уличне трке у Прњавору.

Тонуи је стазу дугу пет километара истрчао за 14 минута и 52 секунде.

Друго и треће мјесто освојили су такође Кенијци, Хилари Киптум Мајо Кимајо и Бернард Кипротич.

Код дама, Валентин Џебет је славила у времену 17 минута и седам секунди. Друга је била Луиса Вамбуи из Кеније а трећа Милица Томашевић из Србије, преноси "РТРС".

На трци је наступило више од 200 атлетичара, а рачунајући и школске трке, учествовало је преко 500 такмичара, упркос киши и хладном времену.

Наградни фонд трке је 10.000 марака, а побједници ће добити по 1.000 марака.

"Хвала нашем генералном спонзору, фирми Прокоп инжењеринг, која нам је омогућила овако богат наградни фонд", рекао је предсједник Атлетског клуба Прњавор, Жељко Петровић.

Покровитељи манифестације су Град Прњавор и Министарство породице, омладине и спорта Републике Српске.

Више из рубрике

Илустрација

Остали спортови

Ухапшен чувени Тајгер Вудс

1 д

0
Шта ради породица Превц: Још један рекорд на Планици, а није Домен

Остали спортови

Шта ради породица Превц: Још један рекорд на Планици, а није Домен

1 д

0
Теретана

Остали спортови

МОК: Само биолошке жене могу да се такмиче на олимпијским играма у женској категорији

3 д

0
"Желим да освојим злато": Ивана Шпановић зна да неће бити лако, али има јасан циљ

Остали спортови

"Желим да освојим злато": Ивана Шпановић зна да неће бити лако, али има јасан циљ

4 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

57

Војска добила наређење - шири се рат

19

44

Огласила се бањалучка полиција о удесу о брзом путу

19

40

Казанџија Љубо – мајстор за ''весели строј'' од бакра

19

31

Млади између дипломе и запослења

19

27

Све чешћи повратак пензионера на тржиште рада

