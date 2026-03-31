Умро Биба Струја, изгубио битку са опаком болешћу

Славиша Пајкић, познатији као Биба Струја, умро је прије неколико дана, преносе домаћи медији, а узрок смрти је карцином мозга.
Он је рођен 1957. године, у селу Пољане код Пожаревца.
Способност да проводи електричну струју открио је као тинејџер радећи као шегрт бравара у Симићеву, када је схватио да му 220 V струје не изазива бол. Власник радионице, због страха, убрзо га је удаљио.
Како се причало о његовој необичној способности, Биба је 1981. године стигао до Њемачке, гдје је почео да наступа на дискотекама, ТВ емисијама и јавним манифестацијама.
1983. – Биба је уписан у Гинисову књигу рекорда као човек који може да издржи напон од 220 V или више, мада се често погрешно наводи да је држао чак 20.000 V. Према званичним подацима, заправо је потписан рекорд за издржљивост од најмање 220 V.
2003. – Други Гинисов рекорд услиједио је у Шведској, гдје је Славиша загрејао 15 мл воде са собне температуре на 97 °Ц за 1 минут и 37 секунди, користећи своје тело као проводник струје.
