Дневни хороскоп: Коме су звијезде наклоњене данас?

31.03.2026 07:45

Фото: pexels/Damir K

Уторак доноси снажан утицај Мјесеца који подстиче емоције, али и потребу за стабилношћу.

Дан је погодан за доношење важних одлука, посебно оних које сте дуго одлагали. Интуиција је наглашена, па ће многи знакови имати осјећај да „знају“ прави пут без много размишљања. Ипак, савјет је да не брзате – баланс између разума и осјећаја биће кључ успјеха.

Ован

Данас сте пуни енергије, али пазите да не реагујете импулсивно. На послу вас очекује прилика да покажете иницијативу. У љубави – искрен разговор може ријешити неспоразум.

Бик

Фокусирани сте на сигурност и финансије. Могући су мањи добици или рјешења за дуготрајне проблеме. Партнер очекује више пажње – не занемарујте ситнице.

Близанци

Комуникација вам иде од руке, али будите опрезни шта говорите. Једна ријеч може направити разлику. Могуће су нове пословне понуде или занимљив контакт.

Рак

Емоције су наглашене и лако вас могу преплавити. Покушајте да не доносите одлуке под утицајем тренутног расположења. Породичне теме долазе у први план.

Лав

Данас сте у центру пажње гд‌је год се појавите. Искористите то за напредак у каријери. У љубави – могућ је сусрет који ће вам пробудити старе емоције.

Д‌јевица

Организација вам данас иде савршено од руке. Идеално вријеме за завршавање обавеза. Обратите пажњу на здравље и не игноришите сигнале тијела.

Вага

Тражите баланс између приватног и пословног живота. Дан је повољан за доношење важних одлука у вези. Слободне Ваге могу упознати занимљиву особу.

Шкорпија

Интуиција вам је изузетно јака – слушајте унутрашњи глас. Могуће су промјене на послу које вам у почетку неће пријати, али дугорочно доносе корист.

Стријелац

Жеља за промјеном и кретањем је наглашена. Планирајте пут или нову авантуру. У љубави – отвореност доноси боље разумијевање.

Јарац

Фокус на обавезама и одговорности. Данас рјешавате оно што други избјегавају. Финансије су стабилне, али избјегавајте ризичне потезе.

Водолија

Креативност вам је на врхунцу. Искористите дан за нове идеје и пројекте. У односима – будите искрени, али и спремни да саслушате другу страну.

Рибе

Потреба за повлачењем и миром је наглашена. Посветите се себи и унутрашњем балансу. Интуиција вас води ка правим одлукама, посебно у љубави.


Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

