Тиндер мијења правила због генерације З

30.03.2026 20:38

Највећа свјетска апликација за упознавање уводи низ нових опција, у покушају да поново ангажује млађе кориснике.

Тиндер се постепено удаљава од свог препознатљивог бескрајног листања, окрећући се вјештачкој интелигенцији с циљем да освјежи начин спајања за генерацију З и одговори на све израженији умор од апликација.

Компанија уводи нове функције које користе вјештачку интелигенцију за препознавање особина личности и креирање персонализованијих подударања. Истовремено, покрећу се иницијативе које подстичу упознавање у стварном животу, као и повезивање корисника унутар студентске популације.

Хилари Пејн (Hilary Paine), потпредсједница Тиндера за управљање производима, изјавила је да је апликација „првобитно осмишљена за миленијалце“ и да је „грађена за генерацију усмјерену на практичност“.

Ипак, истиче да генерација З, која чини готово 60 одсто корисничке базе, има другачија очекивања када је ријеч о упознавању.

"Све чешће чујемо од младих да је умор од апликација реалан проблем, не само у сфери упознавања, већ уопштено када је ријеч о времену које проводе на телефонима", рекла је Пејн.

