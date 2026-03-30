Америка преговара са Ираном

30.03.2026 20:11

Амерички предсједник Доналд Трамп потврдио је данас да Вашингтон преговара са предсједником иранског парламента Мохамедом Багером Калибафом и да ће САД у року од седмицу дана знати да ли двије стране могу да сарађују.

„Сазнаћемо за око седмицу дана да ли је он неко с ким Америка заиста може да сарађује“, рекао је Трамп.

Према његовим ријечима, у иранском руководству је дошло до „фундаменталне промјене“, а претходни лидери замијењени личностима са којима „лакше комуницира“.

pedro sancez

Свијет

Шпанија забранила америчким војним авионима да користе њен ваздушни простор

„Дошло је до потпуне промјене режима јер су режими из прошлости нестали и имамо посла са потпуно новом групом људи“, рекао је, додајући да су они „много разумнији“.

Говорећи о новом врховном вођи Ирана, Моџтаби Хамнеију, сину покојног ајатолаха Алија Хамнеија, Трамп је рекао да вођа није виђен у јавности и да се вјерује да је тешко рањен.

На питање да ли је Моџтаба још жив, Трамп је рекао да Вашингтон вјерује да вјероватно јесте, али да је у „изузетно лошем стању“.

Доналд Трамп-12032026

Свијет

Трамп запријетио одмаздом ако се ускоро не постигне споразум

Коментаришући иранске нападе на регионалну инфраструктуру, укључујући нападе у Кувајту и Израелу, Трамп је рекао да ће се одговор САД „ускоро вид‌јети“.

Трамп је раније данас изјавио да је споразум са Ираном „вјероватно“ близу, али је упозорио да ће САД уништити режимске електране, нафтне бушотине и његово главно извозно чвориште, острво Харк, ако преговори пропадну.

„Остварен је велики напредак, али ако из било којег разлога ускоро не буде постигнут договор и ако Ормуски мореуз не буде одмах ‘отворен за пословање’, завршићемо наш лијепи ‘боравак’ у Ирану дизањем у ваздух и потпуним уништавањем свих њихових електрана, нафтних бушотина и острва Харк“, написао је Трамп на Truth Социал-у.

