Шпанија забранила америчким војним авионима да користе њен ваздушни простор

Шпанска влада је затворила свој ваздушни простор за авионе који учествују у војној операцији САД и Израела против Ирана.
Како су објавили шпански медији, овим ограничењем Шпанија не само да забрањује коришћење војних база Рота и Морон, већ и забрањује свим авионима који учествују у операцијама против Ирана да лете изнад шпанског ваздушног простора.
Шпанија у сукобу између Ирана и САД и Израела заузима уздржан приступ и избјегава директно војно ангажовање.
Иако је чланица НАТО, влада премијера Педра Санчеза инсистира на дипломатским рјешењима и деескалацији.
Затварање ваздушног простора за војне летове јасан је сигнал да Мадрид не жели да учествује у ескалацији сукоба, ни као логистичка подршка.
