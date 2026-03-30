Шпанија забранила америчким војним авионима да користе њен ваздушни простор

Аутор:

АТВ
30.03.2026 18:04

Шпанска влада је затворила свој ваздушни простор за авионе који учествују у војној операцији САД и Израела против Ирана.

Како су објавили шпански медији, овим ограничењем Шпанија не само да забрањује коришћење војних база Рота и Морон, већ и забрањује свим авионима који учествују у операцијама против Ирана да лете изнад шпанског ваздушног простора.

Шпанија у сукобу између Ирана и САД и Израела заузима уздржан приступ и избјегава директно војно ангажовање.

Иако је чланица НАТО, влада премијера Педра Санчеза инсистира на дипломатским рјешењима и деескалацији.

Затварање ваздушног простора за војне летове јасан је сигнал да Мадрид не жели да учествује у ескалацији сукоба, ни као логистичка подршка.

