У јеку енергетске кризе: Руски танкер са 100.000 тона нафте стигао на Кубу

Руски танкер „Анатолиј Колодкин“ (Anatoly Kolodkin), који превози велики терет сирове нафте, стигао је у Кубу, што представља прву значајнију испоруку горива након периода у којем је ова земља била готово у потпуности одсјечена од нафтних снабдијевања.

Брод, који Москва описује као хуманитарну пошиљку од око 100.000 тона нафте, у понедјељак, 30. марта, пристао је у луку Матанзас, према извјештајима руских државних медија и надлежних институција.

Ова испорука долази у тренутку када Куба пролази кроз тешку енергетску кризу, праћену честим нестанцима електричне енергије и несташицама горива које угрожавају функционисање болница, јавног превоза и других виталних служби.

Раније ове седмице, амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да нема примједби на то да друге земље, укључујући Русију, шаљу нафту Куби, што указује на могућу промјену у приступу санкцијама које је Вашингтон настојао да спроводи у претходном периоду. Он је нагласио да је овакав потез оправдан хуманитарним потребама кубанског народа и да не намјерава да га спријечи.

Руско Министарство транспорта и званичници Кремља наводе да ова пошиљка представља одговор на хуманитарне потребе Кубе под санкцијским притиском, истичући да је Москва спремна да настави помоћ Хавани док траје криза. Према наводима Би-Би-Сија (BBC), очекује се да ће ова количина нафте барем привремено ублажити озбиљне несташице горива на острву, током периода снабдијевања и прераде.

