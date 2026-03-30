Продужене санкције Ирану до априла 2027. године

30.03.2026 17:27

Савјет ЕУ продужио је рестриктивне мјере против Ирана до 13. априла 2027. године, као одговор на кршења људских права у тој земљи, објављено је на сајту европског блока.

"Мјере се састоје од забране путовања и замрзавања имовине, као и забране извоза опреме у Иран која би могла да буде кориштена за унутрашњу репресију и опреме за надзор телекомуникација", наводи се у саопштењу.

Како је наведено, грађанима и компанијама из ЕУ забрањено је да стављају средства на располагање појединцима и ентитетима са листе на којој су 262 појединца и 53 ентитета.

ЕУ је први пут увела санкције Ирану 2011. године, а од тада их продужава сваке године. Од 2022. године, Унија је драстично пооштрила рестриктивне мјере и усвојила неколико пакета санкција, преноси Срна.

