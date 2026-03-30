Снијег замео Козару: Наноси и до 2 метра

АТВ
30.03.2026 17:36

Фото: Срна

Снијег који и данас 30. марта интензивно пада, замео је Козару.

Инжињерија Оружаних снага Босне и Херцеговине пробија пут до Лисине, највишег врха ове планине, гдје су РТВ и комуникациони предајници.

Снијег је на појединим мјестима висок два метра, преносе Независне новине.

Велики су наноси, што додатно отежава чишћење. Многа стабла су поломљена или изваљена под теретом снијега.

Саобраћај до врха Мраковица из правца Приједора и Градишке одвија се отежано.

На дионици од Горњих Подградаца до Козаре, има мањих одрона, због водених бујица.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

