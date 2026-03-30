Синдикат ЖРС: Ако плата не буде исплаћена сутра, радници стају са радом

30.03.2026 16:35

Уколико плата за фебруар у "Жељезницама Републике Српске" не буде исплаћена већ сутра, 31. марта, могуће је да радници обуставе рад већ у сриједу, 1. априла.

Из Самосталног синдиката саобраћајно транспортне дјелатности Жељезница Републике Српске навели су да до данас, 30. марта, радницима "Жељезница" није исплаћена плата за фебруар, и подсјетили да законски рок за исплату истиче сутра.

- Посебно истичемо да је ријеч о мјесецу у којем је превоз робе одвијан уредно и без застоја, што значи да су радници свој посао поштено и одговорно обавили, док су они који су дужни да обезбиједе функционисање система поново заказали - поручили су из Синдиката.

Стевановић дао гаранције

Подсјетили су да је 16. фебруара министар саобраћаја и веза у Влади Републике Српске Зоран Стевановић, заједно са Управом Жељезница и представницима синдиката, потписао споразум и јавно гарантовао да плате неће каснити.

- Данас је више него јасно да је то обећање прекршено, а одговорност за овакво стање више се не може прикривати нити пребацивати са једне адресе на другу - поручили су из Синдиката.

Синдикат позива Стевановића да престане са празним обећањима и да, у складу са функцијом коју обавља, преузме пуну одговорност за изговорену ријеч и потписани споразум. Истовремено, позивају Владу Републике Српске, као оснивача и власника "Жељезница", да коначно реагује и прекине игнорисање стања у жељезници и положаја њених радника.

- Не може се тражити од радника да носе систем на својим леђима, редовно извршавају радне задатке и обезбјеђују транспорт, док се истовремено њихове плате доводе у питање - наводе из Синдиката.

- Недопустиво је да се судбина стотина радничких породица своди на ишчекивање да ли ће надлежни испунити оно што је законом, морално и институционално обавезан да уради. Овдје више није ријеч само о кашњењу једне плате, већ о неодговорности власти, неозбиљности институција и потпуном одсуству поштовања према раднику - поручили су.

Позив на обуставу рада

Позвали су све чланове, као и остале колеге жељезничаре, да обуставе рад дана 1. априла ако плата не буде исплаћена у законском року.

- Синдикат ће стати иза сваког свог члана, пружити му пуну правну и синдикалну заштиту, те ће истог дана покренути тужбе и кривичне пријаве против одговорних. Радници више неће и не могу бити таоци туђих обећања, политичких калкулација и институционалне небриге. Ако министар и Влада нису у стању да обезбиједе основно право радника – редовну плату, онда морају преузети пуну одговорност за последице које из таквог односа проистекну – закључили су у Синдикату "Жељезница".

(Глас Српске)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Željeznice Republike Srpske

Željeznice RS

Плата

Прочитајте више

Додик: Српска ће ријешити проблем "Нове Љубије", оправдани захтјеви радника

Република Српска

Додик: Српска ће ријешити проблем "Нове Љубије", оправдани захтјеви радника

3 д

14
ЖРС: Уплаћени доприноси за здравствено осигурање, очекујемо додатни прилив

Друштво

ЖРС: Уплаћени доприноси за здравствено осигурање, очекујемо додатни прилив

3 седм

0
Огласиле се Жељезнице Српске, затворен пружни прелаз

Друштво

Огласиле се Жељезнице Српске, затворен пружни прелаз

3 седм

0
Минић: Увоз жељеза је на Савјету министара, Влада Српске ту немоћна

Економија

Минић: Увоз жељеза је на Савјету министара, Влада Српске ту немоћна

3 седм

0

Више из рубрике

МУП Српске послао обавјештење грађанима Бањалуке и Прњавора

Друштво

МУП Српске послао обавјештење грађанима Бањалуке и Прњавора

5 ч

0
Гастро Фест Топлик"

Друштво

Спој традиције и луксуза: "Гастро Фест Топлик" окупља свјетску гастро елиту

7 ч

0
Замјена 3Г картице

Друштво

Откључајте пун потенцијал вашег телефона уз 4Г картицу: Бесплатна замјена за м:тел кориснике

7 ч

0
Еурос осигурање изабране најинспиративније предузетнице

Друштво

Три најинспиративније предузетнице изабране на догађају "Деценија сигурности“ компаније Еурос осигурања

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

44

Више од 30 кућа под водом: Клизишта и поплаве угрожавају Сребреник и Живинице

20

38

Тиндер мијења правила због генерације З

20

36

Дајхман објавио колико је продао ципела и зарадио новца у БиХ

20

25

Козарска Дубица: За санацију пет кључних тачака на водозаштитним објектима 2,4 милиона КМ

20

19

У Дервенти стабилно, нема потребе за ванредним мјерама

