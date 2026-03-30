Синдикат ЖРС: Ако плата не буде исплаћена сутра, радници стају са радом

Уколико плата за фебруар у "Жељезницама Републике Српске" не буде исплаћена већ сутра, 31. марта, могуће је да радници обуставе рад већ у сриједу, 1. априла.
Из Самосталног синдиката саобраћајно транспортне дјелатности Жељезница Републике Српске навели су да до данас, 30. марта, радницима "Жељезница" није исплаћена плата за фебруар, и подсјетили да законски рок за исплату истиче сутра.
- Посебно истичемо да је ријеч о мјесецу у којем је превоз робе одвијан уредно и без застоја, што значи да су радници свој посао поштено и одговорно обавили, док су они који су дужни да обезбиједе функционисање система поново заказали - поручили су из Синдиката.
Подсјетили су да је 16. фебруара министар саобраћаја и веза у Влади Републике Српске Зоран Стевановић, заједно са Управом Жељезница и представницима синдиката, потписао споразум и јавно гарантовао да плате неће каснити.
- Данас је више него јасно да је то обећање прекршено, а одговорност за овакво стање више се не може прикривати нити пребацивати са једне адресе на другу - поручили су из Синдиката.
Синдикат позива Стевановића да престане са празним обећањима и да, у складу са функцијом коју обавља, преузме пуну одговорност за изговорену ријеч и потписани споразум. Истовремено, позивају Владу Републике Српске, као оснивача и власника "Жељезница", да коначно реагује и прекине игнорисање стања у жељезници и положаја њених радника.
- Не може се тражити од радника да носе систем на својим леђима, редовно извршавају радне задатке и обезбјеђују транспорт, док се истовремено њихове плате доводе у питање - наводе из Синдиката.
- Недопустиво је да се судбина стотина радничких породица своди на ишчекивање да ли ће надлежни испунити оно што је законом, морално и институционално обавезан да уради. Овдје више није ријеч само о кашњењу једне плате, већ о неодговорности власти, неозбиљности институција и потпуном одсуству поштовања према раднику - поручили су.
Позвали су све чланове, као и остале колеге жељезничаре, да обуставе рад дана 1. априла ако плата не буде исплаћена у законском року.
- Синдикат ће стати иза сваког свог члана, пружити му пуну правну и синдикалну заштиту, те ће истог дана покренути тужбе и кривичне пријаве против одговорних. Радници више неће и не могу бити таоци туђих обећања, политичких калкулација и институционалне небриге. Ако министар и Влада нису у стању да обезбиједе основно право радника – редовну плату, онда морају преузети пуну одговорност за последице које из таквог односа проистекну – закључили су у Синдикату "Жељезница".
Република Српска
3 д14
Друштво
3 седм0
Друштво
3 седм0
Економија
3 седм0
Друштво
5 ч0
Друштво
7 ч0
Друштво
7 ч0
Друштво
7 ч0
