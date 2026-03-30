Откључајте пун потенцијал вашег телефона уз 4Г картицу: Бесплатна замјена за м:тел кориснике

Аутор:АТВ
Коментари:0
Ако још увијек користите 3Г картицу, сада је вријеме да пређете у 4Г свијет и то уз потпуно бесплатну замјену картице. Процес је врло једноставан.
Довољно је да посјетите најближе м:тел продајно мјесто, гдје ћете уз лични документ и ПИН код одмах добити нову картицу.
Ако нисте у могућности да дођете лично, доступна вам је и опција пријаве путем интернета. Након што попуните онлајн захтјев, м:тел екипа ће вам вашу нову картицу донијети на адресу, и помоћи вам да је активирате.
Зашто је још важно да замијените картицу новом 4Г, осим што вам она омогућава знатно брже сурфовање интернетом, пружа стабилнију мрежу и мање прекида у комуникацији, те унапређује квалитет разговора и повећава сигурност преноса података? Зато што 3Г мрежа више није доступна у многим државама, па вам прелазак на 4Г мрежу пружа сигурност и неометано коришћење услуга куд год да путујете.
Ако нисте сигурни да ли је у вашем мобилном телефону већ 4Г картица, информацију о томе можете добити позивом на број 0800 50 000 или кроз м:ГО апликацију у дијелу који се односи на роминг опције.
Не чекајте да останете без мреже - замијените своју картицу на вријеме и уживајте у пуном потенцијалу вашег телефона, било да сте код куће или на путу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
4 ч0
Најновије
Најчитаније
16
13
16
09
16
08
16
07
16
03
Тренутно на програму