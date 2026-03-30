Откључајте пун потенцијал вашег телефона уз 4Г картицу: Бесплатна замјена за м:тел кориснике

Аутор:

АТВ
30.03.2026 12:59

Замјена 3Г картице
Ако још увијек користите 3Г картицу, сада је вријеме да пређете у 4Г свијет и то уз потпуно бесплатну замјену картице. Процес је врло једноставан.

Довољно је да посјетите најближе м:тел продајно мјесто, гдје ћете уз лични документ и ПИН код одмах добити нову картицу.

Ако нисте у могућности да дођете лично, доступна вам је и опција пријаве путем интернета. Након што попуните онлајн захтјев, м:тел екипа ће вам вашу нову картицу донијети на адресу, и помоћи вам да је активирате.

Зашто је још важно да замијените картицу новом 4Г, осим што вам она омогућава знатно брже сурфовање интернетом, пружа стабилнију мрежу и мање прекида у комуникацији, те унапређује квалитет разговора и повећава сигурност преноса података? Зато што 3Г мрежа више није доступна у многим државама, па вам прелазак на 4Г мрежу пружа сигурност и неометано коришћење услуга куд год да путујете.

Ако нисте сигурни да ли је у вашем мобилном телефону већ 4Г картица, информацију о томе можете добити позивом на број 0800 50 000 или кроз м:ГО апликацију у дијелу који се односи на роминг опције.

Не чекајте да останете без мреже - замијените своју картицу на вријеме и уживајте у пуном потенцијалу вашег телефона, било да сте код куће или на путу.

Замјена 3Г картице

m:tel

