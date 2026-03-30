Отежано одвијање саобраћаја на неколико дионица

30.03.2026 12:29

Отежано одвијање саобраћаја на неколико дионица
На магистралном путу М-1.8 Церик-Дубраве (код пијаце "Аризона"), те на региналном путевима Тутњевац-Бобетино Брдо и Лопаре-Челић, у мјесту Пирковци, због воде на коловозу, саобраћа се отежано.

Због одрона у насељу Пријечани (пут од Бањалуке према Великом Блашку), код Ловачког ресторана саобраћај се одвија отежано једном колозном траком.

На путном правцу Подградци-Мраковица, саобраћај је и даље обустављен, због обрушених грана са дрвећа и снијега на коловозу.

И на осталим путевима саобраћај се одвија отежано или успорено. Посебну пажњу скрећемо на дионице у вишим предјелима и преко планинских превоја, гдје на коловозу има расквашеног или угаженог снијега.

Због ниских јутрањих температура могуће упозорење на поледицу.

Возаче поред одрона, из АМС упозоравају и на опасност од обрушавања дрвећа или грана на коловоз, те на бројне ударне рупе на путевима које су прекривене водом и нису довољно уочљиве. Возачима савјетују опрезну и спорију вожњу уз обавезно посједовање зимске опреме.

На магистралном путу Шамац 1-Гребница изводи се санација пружног прелаза због чега је обустављен саобраћај за сва возила, осим за возила локалног становништва као и за возила хитних служби и ватрогасна возила којима ће се дозволити саобраћај у оба смјера до мјеста обуставе саобраћаја, односно до пружног прелаза који се санира.

За саобраћај свих моторних возила означен је алтернативни путни правац Црквина-Градачац-Обудовац, односно путни правци Црквина-Леденице и Обудовац-Трамошница.

Као краће алтернативне правце, корисници путничких моторних возила могу користити и локалне путеве на подручју општине Шамац, који иду преко Горњих Хасића и Тишине. (до 30.03.2026. године)

На снази је потпуна обустава саобраћаја за сва возила преко моста на магистралном путу Добро Поље-Миљевина.

Алтернативни правац за возила до 3,5 тоне је регионални пут Добро Поље-Јажићи-Миљевина.

