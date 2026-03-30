Мајстори су све скупљи: Колико кошта реновирање стана?

Аутор:

АТВ
30.03.2026 11:25

Фото: Unsplash

Док званични подаци показују умјерен раст цијена у грађевинарству, реалност на терену је потпуно другачија: мајстори су све скупљи, а њихове услуге све траженије.

Реновирање стана у БиХ све чешће се претвара у озбиљан финансијски изазов, па многи тек када крену у радове схвате да су се упустили у много скупљи подухват него што су очекивали.

Према доступним подацима, цијена комплетног реновирања, које укључује рушење и изградњу зидова, нове инсталације, гријање, подове и кречење, креће се између 700 и 1.100 КМ по квадратном метру. То у пракси значи да је за стан од 65 метара квадратних потребно издвојити око 50.000 КМ, а у појединим случајевима и више, у зависности од избора материјала и извођача радова.

Када се уђе у детаље, види се гд‌је новац највише „цури“. Кречење се креће од 5 до 6 КМ по квадрату, постављање плочица од 20 до 35 КМ, док електрични радови могу коштати између 500 и 1500 КМ.

Ни водоинсталатери нису ништа јефтинији. За комплетну замјену инсталација у купатилу цијена се често креће око 1.400 КМ, док монтажа санитарија иде додатних око 400 КМ.

Код мањих захвата цијене су ниже, али се брзо саберу монтажа чесме може коштати од 50 до 90 КМ, а отчепљивање цијеви око 80 КМ.

Процјене показују да материјал за двособан стан данас кошта између 30.000 и 60.000 КМ, што је и до 70 одсто више него прије неколико година, када се исти посао могао завршити за око 20.000 до 35.000 КМ.

Скривени трошкови који “поједу” буџет

Осим основних радова, често се јављају и додатни трошкови које грађани не планирају попут одвоза шута, додатног материјала, непланираних кварова, ситних радова који се накнадно појаве.

Управо ови трошкови често “пробију” планирани буџет и претворе реновирање у много већи финансијски изазов.

Недостатак мајстора кључни проблем

Све већи број квалификованих радника одлази у иностранство, због чега је на домаћем тржишту све теже пронаћи слободног мајстора.

Осим цијена, проблем је и доступност. На поједине мајсторе у сезони чека се и по неколико седмица, па чак и мјесеци.

Због тога они који остају имају више посла него што могу стићи, често бирају пројекте и самим тим диктирају цијене, пише Алоонлине.ба.

Другим ријечима, данас је лакше наћи материјал него слободног мајстора.

Да цијене не расту без разлога потврђују и они који се годинама баве грађевином.

Један бањалучки мајстор, који већ дуже вријеме ради на реновирању станова, каже да је ситуација на тржишту потпуно другачија него прије неколико година.

“Прије си морао тражити посао, сад посао тражи тебе. Не можеш све стићи колико има позива, људи чекају по мјесец дана да дођу на ред”, прича овај мајстор.

Како наводи, највећи проблем је недостатак радне снаге, али и све већи трошкови.

“Није само да смо ми дигли цијене, све је поскупило, и материјал и гориво. А радника нема. Млади неће да раде овај посао или оду вани. Зато ти је данас нормално да мајстор узме више него прије”, каже он.

Грађани незадовољни

Да цијене нису само бројке на папиру потврђују и грађани.

Млади брачни пар из Бањалуке, који је недавно кренуо у реновирање стана, каже да их је све дочекало неспремне.

“Ми смо мислили, хајде мало да средимо стан, ништа посебно. Само купатило коштало је скоро 5.000 марака. На крају смо морали одустати од пола ствари, јер једноставно не можемо све платити”, наводе они.

Додају да су највеће изненађење биле управо цијене рада.

“Материјал и некако, али руке… то је сад најскупље. Буквално мораш добро размислити прије него што било шта почнеш”, савјетује након свега овај брачни пар.

