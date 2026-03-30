Воде Српске: Ситуација на ријекама се стабилизује

Ситуација на ријекама у Републици Српској од јутрос је повољнија него претходних дана и очекује се да најављене падавине неће проузроковати повећање водостаја, саопштено је из Јавне установе "Воде Српске".
Одређене проблеме и даље праве поједини бујични токови, посебно на подручју Посавине и Семберије.
Водостаји Уне, Сане, Врбаса, Босне, Укрине и Дрине у доњим токовима су у благом порасту, као и водостаји ријеке Саве на цијелом току кроз Републику Српску, али знатно испод кота редовне одбране од поплава.
С обзиром да су за наредна три дана најављене падавине слабијег интензитета у односу на претходне дане, очекује се да неће проузроковати повећање водостаја.
У наредним данима не очекује се ни већи пораст дневне температуре, што је повољна околност јер се не очекује нагло топљење снијега које би могло да утиче на раст водостаја.
Као што је раније најављено из "Вода Српске", брана Дренова код Прњавора у ноћи између недјеље и понедјељка прелила је преко бетонског прелива у висини до 20 центиметара.
Ово преливање представља нормалан режим рада овог заштитног водног објекта у ситуацијама високих водостаја.
Преливање је проузроковало благи раст водостаја низводно од бране, али је ситуација под контролом јер се ради о контролисаном процесу с циљем растерећења акумулације.
Одређене проблеме тренутно узрокују поједини бујични токови и подземне воде на подручју Пелагићева, Доњег Жабара и Бијељине.
У Пелагићеву су данас настављени радови који су започети јуче с циљем повећања капацитета отицања воде.
У Семберији је ријека Лукавац излила на неколико мјеста и заплавила пољопривредне површине и локалне путеве.
Надлежне службе су на терену и предузимају неопходне мјере у складу са својим надлежностима.
