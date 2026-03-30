Воде Српске: Ситуација на ријекама се стабилизује

АТВ
30.03.2026 11:49

Бијељина - ријека Сана Брезичани
Ситуација на ријекама у Републици Српској од јутрос је повољнија него претходних дана и очекује се да најављене падавине неће проузроковати повећање водостаја, саопштено је из Јавне установе "Воде Српске".

Одређене проблеме и даље праве поједини бујични токови, посебно на подручју Посавине и Семберије.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Одлазак у Москву ради подршке борби против ревизије историје

Водостаји Уне, Сане, Врбаса, Босне, Укрине и Дрине у доњим токовима су у благом порасту, као и водостаји ријеке Саве на цијелом току кроз Републику Српску, али знатно испод кота редовне одбране од поплава.

С обзиром да су за наредна три дана најављене падавине слабијег интензитета у односу на претходне дане, очекује се да неће проузроковати повећање водостаја.

У наредним данима не очекује се ни већи пораст дневне температуре, што је повољна околност јер се не очекује нагло топљење снијега које би могло да утиче на раст водостаја.

илу-вјештачка интелигенција-01102025

Наука и технологија

Да ли су ботови и АИ преузели интернет?

Као што је раније најављено из "Вода Српске", брана Дренова код Прњавора у ноћи између недјеље и понедјељка прелила је преко бетонског прелива у висини до 20 центиметара.

Ово преливање представља нормалан режим рада овог заштитног водног објекта у ситуацијама високих водостаја.

Преливање је проузроковало благи раст водостаја низводно од бране, али је ситуација под контролом јер се ради о контролисаном процесу с циљем растерећења акумулације.

Одређене проблеме тренутно узрокују поједини бујични токови и подземне воде на подручју Пелагићева, Доњег Жабара и Бијељине.

ILU-NOVČANIK-230925

Друштво

Расту трошкови производње: Да ли грађане очекује још један удар по џепу?

У Пелагићеву су данас настављени радови који су започети јуче с циљем повећања капацитета отицања воде.

У Семберији је ријека Лукавац излила на неколико мјеста и заплавила пољопривредне површине и локалне путеве.

Надлежне службе су на терену и предузимају неопходне мјере у складу са својим надлежностима.

Прочитајте више

Тепих

Савјети

Теписи су главни извор алергена у дому: Ево колико често их треба прати

4 ч

0
Majstor, zanatlija

Друштво

Мајстори су све скупљи: Колико кошта реновирање стана?

4 ч

0
Влада Републике Српске

Бања Лука

Огласило се Министарство о дојавама о бомбама у школама у Бањалуци

5 ч

0
Били Ајлиш

Сцена

Погинуо мушкарац који је уходио познату пјевачицу - прегазио га воз

5 ч

0

Више из рубрике

Расту трошкови производње: Да ли грађане очекује још један удар по џепу?

Друштво

Расту трошкови производње: Да ли грађане очекује још један удар по џепу?

4 ч

0
Majstor, zanatlija

Друштво

Мајстори су све скупљи: Колико кошта реновирање стана?

4 ч

0
Почела 6. недјеља Васкршњег поста: 1 обичај је најважнији од свих до сада

Друштво

Почела 6. недјеља Васкршњег поста: 1 обичај је најважнији од свих до сада

5 ч

0
Подигните два прста: Недим Сладић објавио вијест коју сви чекају

Друштво

Подигните два прста: Недим Сладић објавио вијест коју сви чекају

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

13

Заказана сједница Предсједништва СНСД-а

16

09

Нинковић: "Чистоћа" доставила захтјев за поскупљење услуга

16

08

Ово су имена ухапшених који су подводили д‌јевојчице и плаћали им за сексуалне услуге

16

07

Новак Ђоковић стиже у Зеницу на утакмицу БиХ - Италија

16

03

Драма у Приштини: Урушио се пут, све пропало у огромну рупу!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner