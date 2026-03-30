Logo
Large banner

Рибник данас тугује: Огласио се начелник након смрти полицајца

Аутор:

АТВ
30.03.2026 12:28

Коментари:

0
Несрећа код Кључа, погинуо полицајац, други у критичном стању превезен на УКЦ
Фото: Вибер

Након погибије младог полицајца М. П. из Дрвара, који је радио у Рибнику и настрадао јутрос, 30. марта, док се враћао са посла на путу Кључ – Босански Петровац, огласио се Душко Дакић, начелник општине Рибник.

"Са дубоком тугом примио сам вијест о трагичној саобраћајној несрећи у којој је живот изгубио млади припадник Полиције Републике Српске, запослен у Полицијској станици Рибник. У име Општине Рибник и у своје лично име, упућујем искрено саучешће породици настрадалог, његовим колегама и Министарству унутрашњих послова Републике Српске“, написао је Дакић.

Хроника

Детаљи трагедије: Један припадник МУП-а Српске погинуо, други критично

Додао је да је ово ненадокнадив губитак за породицу, полицију и цијелу заједницу, која остаје без човјека који је свој живот посветио служби и заштити грађана, преноси портал "Независне".

"Нека му је вјечна слава и хвала. Рибник данас тугује“, пише у саопштењу.

Други полицајац тешко повријеђен

Подсјећамо, двадесетседмогодишњи припадник Министарства унутрашњих послова Републике Српске погинуо је јутрос, док је његов колега Н. Г. (26) тешко повријеђен.

Трагедија се догодила на превоју Ланиште код Кључа, када су се сударили аутомобил у којем су била двојица полицајаца и камион.

privodjenje munjiza prijedor 1

Хроника

Муњизи 15 мјесеци затвора због уцјене бившег директора ИРБ-а

Према незваничним информацијама АТВ-а, они су се враћали из ноћне смјене из Рибника, гдје су запослени.

М. П. је погинуо на лицу мјеста, док је други полицајац задобио тешке повреде.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Погинуо полицајац код Кључа

poginuo policajac

Ribnik

Саобраћајна несрећа

несрећа

Ključ

Bosanski Petrovac

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Муњизи 15 мјесеци затвора због уцјене бившег директора ИРБ-а

Хроника

Муњизи 15 мјесеци затвора због уцјене бившег директора ИРБ-а

4 ч

0
Три полицајца ухапшена због навођења малољетница на проституцију

Хроника

Три полицајца ухапшена због навођења малољетница на проституцију

5 ч

0
Наоружан сатаром улетио у пун локал и опљачкао госте

Хроника

Наоружан сатаром улетио у пун локал и опљачкао госте

6 ч

0
Заплијењени предмети у Бијељини

Хроника

Акција ''Орион'' у Бијељини: Хапшења и запљена дроге и новца

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

13

Заказана сједница Предсједништва СНСД-а

16

09

Нинковић: "Чистоћа" доставила захтјев за поскупљење услуга

16

08

Ово су имена ухапшених који су подводили д‌јевојчице и плаћали им за сексуалне услуге

16

07

Новак Ђоковић стиже у Зеницу на утакмицу БиХ - Италија

16

03

Драма у Приштини: Урушио се пут, све пропало у огромну рупу!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner