Рибник данас тугује: Огласио се начелник након смрти полицајца

Након погибије младог полицајца М. П. из Дрвара, који је радио у Рибнику и настрадао јутрос, 30. марта, док се враћао са посла на путу Кључ – Босански Петровац, огласио се Душко Дакић, начелник општине Рибник.
"Са дубоком тугом примио сам вијест о трагичној саобраћајној несрећи у којој је живот изгубио млади припадник Полиције Републике Српске, запослен у Полицијској станици Рибник. У име Општине Рибник и у своје лично име, упућујем искрено саучешће породици настрадалог, његовим колегама и Министарству унутрашњих послова Републике Српске“, написао је Дакић.
Додао је да је ово ненадокнадив губитак за породицу, полицију и цијелу заједницу, која остаје без човјека који је свој живот посветио служби и заштити грађана, преноси портал "Независне".
"Нека му је вјечна слава и хвала. Рибник данас тугује“, пише у саопштењу.
Подсјећамо, двадесетседмогодишњи припадник Министарства унутрашњих послова Републике Српске погинуо је јутрос, док је његов колега Н. Г. (26) тешко повријеђен.
Трагедија се догодила на превоју Ланиште код Кључа, када су се сударили аутомобил у којем су била двојица полицајаца и камион.
Према незваничним информацијама АТВ-а, они су се враћали из ноћне смјене из Рибника, гдје су запослени.
М. П. је погинуо на лицу мјеста, док је други полицајац задобио тешке повреде.
