Муњизи 15 мјесеци затвора због уцјене бившег директора ИРБ-а

СРНА

30.03.2026 12:16

Основни суд у Приједор осудио је данас на 15 мјесеци затвора Марка Муњизу за кривично дјело уцјена почињено на штету бившег руководиоца Инвестиционо-развојне банке /ИРБ/ Републике Српске Дражена Врховца.

Муњиза је проглашен кривим јер је у јануару 2022. године запријетио Врховцу да ће наставити са изношењем информација и објавом нових чланака о, како је навео, "криминалу који је починио ИРБ-у" уколико га не запосли у Агенцији за истраге и заштиту БиХ /СИПА/ или му, умјесто тога, не да 100.000 КМ.

Основни суд у Приједор је 31. јануара прошле године прогласио Муњизу кривим за уцјену на штету Врховца и осудио га на 15 мјесеци затвора, а Окружни суд у Приједору је 19. децембра лани уважио жалбу одбране, укинуо осуђујућу пресуду и вратио предмет на поновно суђење.

Пресуда је неправоснажна и дозвољена је жалба Окружном суду у Приједору.

За ово кривично дјело прописана је казна затвора од шест мјесеци до пет година за онога ко у намјери да себи или другом прибави противправну имовинску корист запријети другом да ће против њега или њему блиских лица открити нешто што би њиховој части или угледу шкодило и тиме га принуди да нешто учини или не учини на штету своје или туђе имовине.

