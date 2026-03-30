Мушкарац ушао са сатаром и направио хаос у ресторану

Драма се синоћ одиграла у једном ресторану у Раковици када је непознати мушкарац, наоружан сатаром, упао у пун локал и изазвао хаос.
Према незваничним сазнањима, нападач је најприје почео да ломи инвентар и демолира дио унутрашњости објекта, а затим је, пријетећи сатаром, опљачкао неколико гостију и узео им новац и личне ствари.
Приликом бјекства оштетио је и аутомобил који је био паркиран испред улаза у ресторан.
Свијет
Отишао на сахрану пријатеља, а у ковчегу је била његова мајка
На срећу, у инциденту нико од гостију и особља није повријеђен.
Полиција је обавила увиђај и интензивно трага за нападачем. У току је преглед снимака са надзорних камера околних објеката како би починилац био идентификован и ухапшен, преноси Б92.
