Detalji tragedije: Jedan pripadnik MUP-a Srpske poginuo, drugi kritično

Autor:

ATV
30.03.2026
09:56=>10:53

Несрећа код Кључа, погинуо полицајац, други у критичном стању превезен на УКЦ
Jedan pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Ključa, a drugi je povrijeđen, saznaje ATV.

Nesreća se dogodila jutros na putu Ključ - Bosanski Petrovac, u prevoju Lanište kada su se sudarili automobil i kamion.

Na mjestu nesreće jedan policajac je smrtno stradao, a drugi je teško povrijeđen i nalazi se u kritičnom stanju.

Kako saznajemo, policajci rade u Policijskoj stanici Ribnik, a žive u Drvaru i u momentu nesreće su se vraćali kući iz smjene.

Povrijeđeni policajac je sa teškim povredama prevezen u UKC Republike Srpske gdje se ljekari bore za njegov život.

Saobraćaj je na ovoj dionici obustavljen je za sva vozila.

