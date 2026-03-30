Detalji tragedije: Jedan pripadnik MUP-a Srpske poginuo, drugi kritično

Jedan pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Ključa, a drugi je povrijeđen, saznaje ATV.
Nesreća se dogodila jutros na putu Ključ - Bosanski Petrovac, u prevoju Lanište kada su se sudarili automobil i kamion.
Na mjestu nesreće jedan policajac je smrtno stradao, a drugi je teško povrijeđen i nalazi se u kritičnom stanju.
Kako saznajemo, policajci rade u Policijskoj stanici Ribnik, a žive u Drvaru i u momentu nesreće su se vraćali kući iz smjene.
Povrijeđeni policajac je sa teškim povredama prevezen u UKC Republike Srpske gdje se ljekari bore za njegov život.
Saobraćaj je na ovoj dionici obustavljen je za sva vozila.
