Upozorenje RHMZ: Rizično od 1. do 4. juna

ATV
30.05.2026 11:08

2
Упозорење РХМЗ: Ризично од 1. до 4. јуна
Foto: Tanjug/AP/Ariel Schalit

Ugodne temperature zamijeniće nagla promjena vremena koje će nas dočekati krajem maja i početkom juna kada nas očekuje nestabilno vrijeme.

Za posljednji dan maja najavljeno je toplo i nestabilno vrijeme. Jutro će biti promjenjivo oblačno, ponegdje je moguća slaba kiša. Od podneva nestabilno uz umjerene i jake razvoje oblačnosti, s prolaznom kišom i pljuskovima s grmljavinom, uglavnom od jugozapada ka istoku.

Uveče promjenljivo oblačno, u Krajini lokalno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, na jugu vedro. Pri jačim pljuskovima biće i vjetrovito.

Vjetar slab do umjeren, na istoku i pojačan zapadnih smjerova. Tokom dana pri pljuskovima vjetar povremeno i jak.

Početak juna vremenska prognoza

U ponedjeljak 1. juna očeku nas nestabilno vrijeme.

Promjenljivo oblačno i nestabilno uz povremenu kišu i pljuskove, ponegdje i izraženije praćene grmljavinom. Na jugu će preovladavati sunčano i najtoplije. Minimalna temperatura vazduha od 12°S do 18°S, u višim predjelima od 8°S. Maksimalna temperatura vazduha od 24°S do 30°S, u višim predjelima od 20°S.

U utorak (02.06.): Promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima i povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, na jugu sunčanije. Minimalna temperatura vazduha od 10°S do 18°S. Maksimalna temperatura vazduha od 24°S do 30°S, u višim predjelima od 19°S.

U srijedu (03.06.): I dalje nestabilno uz umjerene razvoje oblačnosti s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od 10°S do 17°S. Maksimalna temperatura vazduha od 24°S do 31°S, u višim predjelima od 20°S.

U četvrtak (04.06.) najavljene su padavine, sa maksimalnom temperaturom od 25 stepeni. Minimalna će biti 15, a ljepše vrijeme se očekuje tek za prvi vikend juna.

Za ovaj period prema trenutnim informacijama izdata su upozorenja zbog jakih padavina i grmljavine.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Komentari (2)
