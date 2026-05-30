Logo
Large banner

Na novom graničnom prelazu u Gradiški nema za razliku od starog u centru grada

Autor:

ATV
30.05.2026 10:36

Komentari:

0
Гранични прелаз Градишка
Foto: AMSRS

Na novom Graničnom prelazu Gradiška nema gužvi posljednjih dana, za razliku od starog prelaza, potvrdili su iz Granične policije BiH.

Ovaj granični prelaz je znatno veći. Na starom su bile četiri trake a ovd‌je imamo 13 ulazno – izlaznih traka što olakšava protok saobraćaja – rekao je za RTRS, komandir Granične policije Gradiška, Igor Kajtez.

Kada je u pitanju teretni saobraćaj takođe je olakšan protok saobraćaja, naveo je Kajtez.

Uprkos brojnim opstrukcijama nedavno je otvoren novi most i Granični prelaz u Gradišci.

Ova odluka uslijedila je nakon što se urušio dio starog mosta u centru grada, pa je preusmjeravanje saobraćaja bilo neophodno, piše RTRS.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Granični prelaz Gradiška

gužve na granici

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

"Убиј балије" и "ВРС" исписао малољетни Бошњак

Društvo

"Ubij balije" i "VRS" ispisao maloljetni Bošnjak

3 h

5
Лото / Лутрија

Društvo

Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 43. kolu

15 h

0
Ево какво нас вријеме сутра очекује

Društvo

Evo kakvo nas vrijeme sutra očekuje

21 h

0
Митар Милинковић, нестао мушкарац из Рогатице

Društvo

Nestao Mitar Milinković, oglasila se policija

23 h

0

  • Najnovije

11

55

EU usvojila sankcije protiv Hamasa i Islamskog džihada

11

47

NBA finale ili kuća? Cijene ulaznica i do milion dolara!

11

32

Zbog požara kod Jablanice zatražena pomoć helikoptera OS BiH

11

25

Austrija raspisala potjernicu za Zvicerom: Nude 20.000 evra za informacije

11

08

Upozorenje RHMZ: Rizično od 1. do 4. juna

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner