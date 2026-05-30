Na novom graničnom prelazu u Gradiški nema za razliku od starog u centru grada

Na novom Graničnom prelazu Gradiška nema gužvi posljednjih dana, za razliku od starog prelaza, potvrdili su iz Granične policije BiH.
Ovaj granični prelaz je znatno veći. Na starom su bile četiri trake a ovdje imamo 13 ulazno – izlaznih traka što olakšava protok saobraćaja – rekao je za RTRS, komandir Granične policije Gradiška, Igor Kajtez.
Kada je u pitanju teretni saobraćaj takođe je olakšan protok saobraćaja, naveo je Kajtez.
Uprkos brojnim opstrukcijama nedavno je otvoren novi most i Granični prelaz u Gradišci.
Ova odluka uslijedila je nakon što se urušio dio starog mosta u centru grada, pa je preusmjeravanje saobraćaja bilo neophodno, piše RTRS.
