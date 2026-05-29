Nestao Mitar Milinković, oglasila se policija

Stevan Lulić
29.05.2026 13:00

Митар Милинковић, нестао мушкарац из Рогатице
Policijska uprava Istočno Sarajevo traga za Mitrom Milinkovićem (69) iz Rogatice čiji nestanak je prijavljen 22. maja.

Po izjavi člana porodice koji je prijavio nestanak, Mitar Milinković je visok 185 centimetara, slabije tjelesne građe, plavih očiju, sijede kose, a zadnji put je viđen 01.05.2026. godine i na sebi je nosio kariranu košulju dugih rukava, plave farmerke i opanke.

"Pozivamo građane ukoliko uoče lice sa fotografije ili imaju korisne informacije koje bi pomogle u pronalasku, da se obrate u najbližu policijsku stanicu ili pozovu broj 122", poručili su iz policije.

