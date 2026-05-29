Uvedeno novo zanimanje: Počinje upis srednjoškolaca

Za upis u prvi razred srednjih škola u narednoj, malim maturantima je na raspolaganju 9.840 mjesta, a mogu birati u 13 struka i 77 zanimanja, u stručnim školama i gimnazijama od Novog Grada do Trebinja.

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske objavilo je danas konkurs za upis đaka u srednje škole, pa je poznato i kada počinje trka za najbolja mjesta u školskim klupama.

Prijem dokumenata za učenike planiran je od 15. do 17. juna, a rezultati će biti objavljeni 22. juna na oglasnim tablama škole i oglasnoj tabli informacionog sistema Ministarstva. Konačna rang-lista će biti objavljena 30.juna.

Julski upisni rok biće realizovan od 1. do 3. jula, a liste rangiranih kandidata objavljuju se 9.jula, dok će konačne rang-liste biti 17. jula 2026. godine.

Postupak prijema đaka i plan upisa je u velikoj mjeri isti kao i prethodnih godina, ali ima i nekih novina.

Kako je izjavio resorni ministar Borivoje Golubović, uvodi se novo ogledno zanimanje – operater poljoprivredne mehanizacije.

Za to zanimanje predviđeno je i 16 mjesta u jednom razredu u Poljoprivrednoj školi Banjaluka.

Kao i ranijih godina, najviše srednjoškolaca će biti upisano u Banjaluci, ali opstale su i škole u malim mjestima, poput Vukosavlja ili Petrova na Ozrenu.

Kao i lani, i ove godine biti primijenjen sistem elektronskog upisa učenika, dostupan na linku eupis.skolers.or, koji omogućava automatsko bodovanje i formiranje rang-lista.

Novost je da đaci mogu da konkurišu odjednom za 5 zanimanja u 2 škole.

Oni koji na konkursu prođu najbolje, odabraće svoju najpoželjniju opciju.

"Do sada su učenici mogli da konkurišu na dva zanimanja u okviru jedne škole, te se nadamo da ćemo na ovaj način više od 95 odsto učenika biti upisano već kroz prvi upisni rok", rekao je ministar Golubović na pres konferenciji.