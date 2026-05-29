Stiže preokret: Meteorolozi najavili pljuskove i grmljavinu

29.05.2026 08:59

киша коловози мокро саобраћај
Foto: Pexel/ Arun Thomas

Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano, a takvo će vrijeme u Bosni i Hercegovini biti i danas. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera.

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 28, na jugu do 31 stepen.

Bioprognoza za petak: Biometeorološka prognoza je povoljna. Uz više svježine i mirniji san, tokom noći i u prijepodnevnim satima će biti ugodnije. U drugom dijelu dana, usljed sunčanijeg vremena i porasta temperatura, kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su nešto izraženije tegobe, ponajviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja. Preporučljivo je slojevito se obući i ne pretjerivati sa aktivnostima.

U subotu 30. maja u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 6 i 11, na jugu zemlje do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 31 stepen.

U nedjelju 31. maja prije podne pretežno sunčano vrijeme. Uz jači razvoj oblaka od sredine dana prema večernjim satima očekuju se lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 9 i 15, na jugu do 20 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 27 i 32 stepena.

U ponedjeljak 1. juna promjenjivo i nestabilno vrijeme sa jačim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 10 i 15, na jugu do 20. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 23 i 28, na jugu zemlje do 30 stepeni.

U utorak 2. juna promjenjivo i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 9 i 14, na jugu do 20. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 30 stepeni, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

