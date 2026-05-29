OPREZ: Zbog jednog propusta mogu vas vratiti sa granice

S dolaskom sezone godišnjih odmora i putovanja, na graničnim prelazima očekuju se velike gužve, a mnogim građanima ljetovanje bi moglo propasti zbog detalja koji često zaborave.

Riječ je o roku važenja pasoša.

Iako mnogi smatraju da je dovoljno da pasoš važi do datuma povratka sa putovanja, pravila u brojnim državama mnogo su stroža. Za ulazak u veliki broj zemalja pasoš mora važiti najmanje tri, a u nekim slučajevima i šest mjeseci od dana ulaska u državu. U suprotnom, putnici mogu biti vraćeni sa granice ili im može biti zabranjeno ukrcavanje u avion.

S obzirom na to da mnogi građani unaprijed plaćaju smještaj i turističke aranžmane, često i kreditima finansirajući godišnji odmor, povratak sa granice može predstavljati veliki finansijski gubitak. Upravo zbog toga preporučuje se da se prije putovanja detaljno provjeri datum isteka pasoša.

Građani BiH koji planiraju putovanje u zemlje Evropske unije trebaju znati da pasoš mora važiti najmanje tri mjeseca od dana prelaska granice. Iako dio građana ljetovanje provodi u Crnoj Gori, gdje je moguć ulazak uz ličnu kartu, veliki broj putnika odlazi prema Hrvatskoj, Turskoj, Egiptu i Tunisu, gdje vrijede dodatna pravila.

Za ulazak u Tursku u praksi se traži da pasoš bude važeći najmanje 150 dana od ulaska u zemlju, odnosno oko pet mjeseci. Egipat i Tunis uglavnom zahtijevaju da pasoš vrijedi najmanje šest mjeseci nakon planiranog povratka s putovanja. Ukoliko dokument ne ispunjava uslove, putnik može biti zaustavljen već na aerodromu.

Posebnu pažnju roditelji trebaju obratiti na pasoše djece, jer dječiji pasoši imaju kraći rok važenja nego pasoši odraslih osoba. Takođe, maloljetnici koji putuju bez roditelja moraju imati pisanu saglasnost roditelja ili staratelja za prelazak granice.

Ako roditelji nisu u braku, često je potrebna i saglasnost drugog roditelja kako bi djetetu bio omogućen prelazak granice. Granične službe povremeno mogu tražiti i dokaz o rezervisanom smještaju, zbog čega se preporučuje da putnici imaju kod sebe potvrde rezervacija ili turističkih aranžmana.

Važno je voditi računa i o finansijskim sredstvima. Za ulazak u Hrvatsku kao turista, državljani zemalja izvan Evropske unije i Evropskog ekonomskog prostora trebaju dokazati da posjeduju najmanje 70 evra po danu planiranog boravka. Ukoliko imaju dokaz o plaćenom smještaju ili ovjereno garantno pismo, potrebni iznos smanjuje se na 35 evra dnevno, piše "Sors".