Odlazak Kristijana Šmita ponovo je otvorio pitanje – da li će se promijeniti odnos međunarodne zajednice prema BiH i kakvu će politiku voditi njegov nasljednik. Sve je izvjesnije da bi početkom juna Savjet za implementaciju mira mogao odlučivati o novom imenu koje dolazi na čelo OHR-a.

Iz Italije stiže vijest da je ta zemlja zvanično kandidovala Antonija Zanardija Landija. Lider SNSD-a kaže da Republiku Srpsku zanima samo na koji način i kako će on da radi.

"On treba da bude potvrđen u Savjetu bezbjednosti UN-a i mi vjerujemo da će se to desiti. Na taj način bi imao dodatni legitimitet i za tu svoju godinu dana. U svakom slučaju ukoliko to bude mešetarenje Nijemaca, Britanaca to je za nas neprihvatljivo", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Vrijeme je pokazalo da je neodrživ koncept upravljanja stranaca Bosnom i Hercegovinom i to mora biti promijenjeno, jasan je Dodik.

"Naš pristup je da treba ukinuti funkciju visokog predstavnika, da je on otet od potpisnica aneksa 10 i da je premješten u neke druge centre odlučivanja, da su svojim djelovanjem rasuli BiH", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Imenima se i dalje licitara. Pojavilo se i novo, riječ je o Vilijamu Rugeru iz Amerike. Ruger je dio pokreta MAGA koji zastupa potpuno otklanjanje Amerike iz miješanja u unutrašnje poslove zemalja širom svijeta. Ako bi američki kandidat bio izabran, to bi bilo prvi put u istoriji OHR-a da je na čelu ove institucije osoba iz SAD-a. Visoki predstavnik je dio Dejtonskog sporazuma, ali Kancelarija visokog predstavnika nije, a Bonska ovlaštenja su suprotna ovom sporazumu, istakla je Ana Trišić Babić.

„Osoba koja se sad u ovoj situaciji prihvati odgovornosti da bude visoki predstavnik ovdje kod nas da bi lično od njega bilo fer, dan prije nego što dođe ili dan kad sjedne da kaže ove odluke više ne važe jer ja ovdje ne želim da budem ni car ni kralj", rekla je Ana Trišić Babić, vršilac dužnosti direktora Kancelarije za saradnju Republike Srpske.

Dio bošnjačkih političkih struktura strahuje da bi novi visoki predstavnik mogao imati blaži pristup prema Republici Srpskoj i manje spremnosti za nametanje odluka. Premijer Srpske Savo Minić poručio je da američka administracija koju predvodi predsjednik Donald Tramp pravedno tretira Srpsku.

" Sada dolazimo u situaciju da smo samo ravnopravni, ništa drugo, odnosno ravnopravni u smislu šta je ono što je dubina, ko šta blokira u BiH, ko šta nameće i naravno da strahuju od toga. Bili su u povlaštenom položaju sve ovo vrijeme", rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Prema mišljenju predsjednika HDZ-a BiH Kancelarija visokog predstavnika odavno je trebala završiti svoju ulogu u BiH.

„Naš još jedan stav je bio vrlo jasan da se čak izmjesti Kancelarija OHR-a iz Sarajeva recimo u Brisel ako idemo ka Briselskoj fazi. Možda bi nam to pomoglo da napravimo jedan skladan odnos“, rekao je Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH.

Ruska Federacija dosljedno predstavlja stavove Republike Srpske u Savjetu Bezbjednosti Ujedinjenih Nacija ,a u vezi sa situacijom u BiH, kaže stručnjak za međunarodne odnose.

"U svijetlu ovih nekih posljednjih dešavanja kada je u pitanju ovaj sada možemo reći takozvani ali odlazeći visoki predstavnik u BiH, moramo biti iskreni i reći da nije bilo Ruske Federacije to pitanje ne bi bilo apsolutno otvoreno sve ove godine", rekao je Bojan Šolaja, centar za međunarodne i bezbjednosne studije.

Ime Šmitovog nasljednika će biti mnogo više od diplomatskog pitanja, jer će pokazati da li međunarodna zajednica želi nastavak dosadašnje politike intervencionizma ili zaokret ka većoj odgovornosti domaćih institucija.