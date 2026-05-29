Novak Đoković pobjesnio na kamermana: "Možeš li više da mi uđeš u facu?"

29.05.2026 19:33

Новак Ђоковић побјеснио на камермана: "Можеш ли више да ми уђеш у фацу?"
Foto: X/Eurosport

Novak Đoković vodi veliku borbu u trećem kolu Rolan Garosa sa Žoaom Fonsekom, a u trenutku kada je osvojio drugi set, srpski teniser ušao je u mali sukob sa kamermanom.

Đoković je odlično otvorio meč. Bio je bolji u uvodna dva seta i poveo velikom razlikom, a upravo u pauzi nakon drugog seta Đokoviću je zasmetalo ponašanje kamermana kod njegove klupe. Najbolji teniser svih vremena pakovao je torbu pred odlazak u toalet, a kamerman je previše blizu prišao Đokoviću koji je imao šta i da mu poruči:

"Možeš li više da mi uđeš u facu? Zaboga miloga, napravi malo više prostora", rekao je iznervirani Đoković.

Srpski teniser u nastavku meča nije bio na nivou kao u prva dva seta, pa je Fonseka smanjio prednost najboljeg svih vremena i vratio se u ovaj duel. Ukoliko prođe dalje, Đoković bi u narednom kolu trebalo da igra protiv boljeg iz duela Rud - Pol.

(Telegraf)

