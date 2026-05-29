Banjalučanka Sara Mikača u polufinalu turnira u Hrvatskoj

Teniserka iz Banjaluke Sara Mikača plasirala se u polufinale ITF W35 Bol 2 turnira gdje će igrati protiv Valentine Ivanov za finale.

U posljednjem meču slavila je protiv Jule Nimajer iz Njemačke sa 2:0 za dva sata igre (7:6, 6:2).

Mikača je u kvalifikacijama bila bolja od Hrvatice Niki Tomeljak i Ukrajinke Jelizavete Tuš. Na glavnoj sceni bila je bolja od Slovakinje Viktorije Morvajove sa 2:0 u setovima.

U osmini finala bila je bolja od Italijanke Viktorije Paganeti sa 2:1 u setovima, a na kraju je pala i Nijemica Nimajer.

W35 Bol 2 je profesionalni ženski teniski turnir koji se igra u sklopu ITF World Tennis Tour-a. Ovakvi turniri su odskočna daska za mlade teniserke koje tek grade profesionalnu karijeru, kao i za iskusnije igračice koje žele da osvoje bodove za VTA (WTA) listu kako bi se plasirale na veće WTA turnire i Gren slemove.