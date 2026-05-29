Serundolo otkrio šta mu je Siner rekao poslije šokantnog poraza

Serundolo je slavio sa 3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1 i plasirao se u treće kolo.

Objasnio je tok misli u trenucima kad je Siner u trećem setu počeo da ima fizičkih problema.

"Vidio sam ga na možda 3:0 na početku trećeg seta i primijetio sam da pravi drugačije vrste servisa i voleja kako bi skratio poene. Onda je počeo snažno da udara forhendom, pokušavao je da poene osvaja na kraći način. Primijetio sam da nešto nije dobro, dobio je poene prije toga prilično lako. Zašto bi mijenjao taktiku i kratio poene? Tim je počeo da ga bodri, vidio sam da je nešto čudno. Bilo je 6:3, 6:2, 3:0, zašto sve to? Trudio sam se da ostanem mentalno spreman i guram najbolje što mogu i vidim da li će popustiti malo. To se desilo i bila je to ključna stvar da ostanem mentalno i vratim se od tog rezultata", rekao je Serundolo, prenosi b92.

Šta mu je Siner rekao na mreži?

"Na mreži mi je rekao... Sjajan je momak. Čestitao mi je i rekao: 'Srećno do kraja turnira'. Rekao sam mu da mi je žao zbog njega, zbog grčeva i što se osjeća loše", priča Argentinac.