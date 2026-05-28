Logo
Large banner

Đokoviću otvoren put do titule

Autor:

ATV
28.05.2026 16:09

Komentari:

0
Новак Ђоковић свирао виолину на рекету, треће коло Ролан Гароса
Foto: Tanjug/AP/Thibault Camus

Novaku Đokoviću otvoren je put do titule na Rolan Garosu nakon što je najbolji teniser svijeta Janik Siner završio takmičenje porazom.

Đokovića su u posljednje dvije godine od titula velikih turnira dijelili većinom Karlos Alkaraz i Janik Siner. Nakon predaje Sinera, na turniru je ostao još Aleksandar Zverev kao bolje rangirani teniser od Srbina na ATP listi.

Јаник Синер

Tenis

Šta je sve izgubio Janik Siner ispadanjem sa Rolan Garosa

Ukoliko Đoković slavi protiv Foneske, naredni meč bi mogao igrao protiv boljeg iz duela Rud - Pol.

U posljednjih pet godina Novak Đoković je dva puta osvajao Pariz - 2021. i 2023. godine.

2020. godine u finalu je bolji od njega bio Rafael Nadal, a do titule ga je zaustavio i 2022. godine. Prije dvije godine Đoković je predao meč Kasperu Rudu u četvrtfinalu zbog povrede, a prošle godine ga je u polufinalu savladao Janik Siner.

Nakon ispadanja Sinera Đoković ima otvoren put do titule. Inače, mogući duel Srbina i Italijana mogao je da se desi samo u finalu Rolan Garosa.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Novak Đoković

Rolan Garos 2026

Janik Siner

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Јаник Синер из Италије хлади се водом током паузе у мечу другог кола мушког сингла против Хуана Мануела Черундола из Аргентине на Отвореном првенству Француске у тенису у Паризу, у четвртак, 28. маја 2026. године, док температура расте до 33 степена Целзијуса (91 степен Фаренхајта).

Tenis

Šok u Parizu! Sinera izbacio 58. igrač svijeta

2 h

0
Српски тенисер Новак Ђоковић реагује након освајања поена против хрватског Дина Призмића током њиховог меча на Отвореном првенству Италије у тенису, у Риму, у петак, 8. маја 2026. године.

Tenis

Đoković izbjegao Sinera do finala Rolan Garosa

1 sedm

2
Новак Ђоковић враћа лопту Дину Призмићу током меча на Отвореном тениском турниру Италије у Риму, петак, 8. маја 2026.

Tenis

Poznato kada Đoković igra meč 2. kola Rolan Garosa

2 d

0
Новак Ђоковић из Србије слави послије побједе у мечу првог кола мушког сингла у тенису против Француза Ђованија Мпешија Перикара на Отвореном првенству Француске у Паризу, у недељу, 24. маја 2026.

Tenis

Đoković preokretom do 2. kola Rolan Garosa

3 d

0

Više iz rubrike

Шта је све изгубио Јаник Синер испадањем са Ролан Гароса

Tenis

Šta je sve izgubio Janik Siner ispadanjem sa Rolan Garosa

2 h

0
Јаник Синер из Италије хлади се водом током паузе у мечу другог кола мушког сингла против Хуана Мануела Черундола из Аргентине на Отвореном првенству Француске у тенису у Паризу, у четвртак, 28. маја 2026. године, док температура расте до 33 степена Целзијуса (91 степен Фаренхајта).

Tenis

Šok u Parizu! Sinera izbacio 58. igrač svijeta

2 h

0
Novak Đoković teniser ples Bangaranga

Tenis

Đoković igra sutra oko 15.30 časova protiv Fonseke

3 h

0
Ива Јовић

Tenis

Srpkinja zapalila Pariz: Mlada teniserka gazi sve pred sobom

3 h

0

  • Najnovije

18

31

Dalibor Jović iz Prijedora 12 godina uzgaja jagode, lično ih dostavlja kupcima

18

29

Vlada Srpske podržala proširenje kapaciteta produženog boravka u 4 škole u Banjaluci

18

20

Putin: Evroazijska ekonomska unija čini mnogo na razvoju vještačke inteligencije

18

16

FBiH se zadužuje na londonskoj berzi za 1.6 milijardi KM

18

15

Posljednji dan maja nas očekuje „Plavi Mjesec“: Evo šta to zapravo znači

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner