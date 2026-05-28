Đokoviću otvoren put do titule

Novaku Đokoviću otvoren je put do titule na Rolan Garosu nakon što je najbolji teniser svijeta Janik Siner završio takmičenje porazom.

Đokovića su u posljednje dvije godine od titula velikih turnira dijelili većinom Karlos Alkaraz i Janik Siner. Nakon predaje Sinera, na turniru je ostao još Aleksandar Zverev kao bolje rangirani teniser od Srbina na ATP listi.

Ukoliko Đoković slavi protiv Foneske, naredni meč bi mogao igrao protiv boljeg iz duela Rud - Pol.

U posljednjih pet godina Novak Đoković je dva puta osvajao Pariz - 2021. i 2023. godine.

2020. godine u finalu je bolji od njega bio Rafael Nadal, a do titule ga je zaustavio i 2022. godine. Prije dvije godine Đoković je predao meč Kasperu Rudu u četvrtfinalu zbog povrede, a prošle godine ga je u polufinalu savladao Janik Siner.

Nakon ispadanja Sinera Đoković ima otvoren put do titule. Inače, mogući duel Srbina i Italijana mogao je da se desi samo u finalu Rolan Garosa.