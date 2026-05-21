Đoković izbjegao Sinera do finala Rolan Garosa

ATV
21.05.2026 14:48

Српски тенисер Новак Ђоковић реагује након освајања поена против хрватског Дина Призмића током њиховог меча на Отвореном првенству Италије у тенису, у Риму, у петак, 8. маја 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Andrew Medichini

Žreb za ovogodišnji Rolan Garos obavljen je u Parizu.

Srbiju u muškom singlu predstavljaju Novak Đoković, Hamad Međedović i Miomir Kecmanović, dok u ženskom nemamo predstavnicu.

Đoković će na startu turnira igrati protiv Francuza Đovanija Petši-Perikara. Ukoliko Novak preskoči prvu prepreku, u narednoj bi mogao opet protiv Francuza da igra, Valentana Roajea ili kvalifikanta/laki luzera.

Dino Prižmić, koji ga je eliminisao u Rimu, moguć je rival u trećem, a u tom delu žreba je i naš Međedović, koji se nazire eventualno u četvrtoj rundi. Protivnik u četvrtfinalu mogao bi da bude Aleks de Minor.

Potencijalni rival u polufinalu mu je Saša Zverev, što znači da sa Janikom Sinerom neće moći pre finala da se sastane.

Kecmanović će u prvom kolu odmjeriti snage sa Mađarom Fabijanom Marožanom, dok će Međedović igrati protiv Nijemca Janika Hanfmana.

Siner turnir započinje od Francuza Klemona Tabura, a Zverev od, takođe Francuza, Benžamena Bonzija. Najbolji igrač svijeta bi u četvrtfinalu mogao na Bena Šeltona, Zverev na Frica, a četvrti nosilac Feliks Ože-Aljasim na Danila Medvedeva.

Komentari (2)
Српски тенисер Новак Ђоковић реагује након освајања поена против хрватског Дина Призмића током њиховог меча на Отвореном првенству Италије у тенису, у Риму, у петак, 8. маја 2026. године.

