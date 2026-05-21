Đoković izbjegao Sinera do finala Rolan Garosa

Autor:ATV
Komentari:2
Žreb za ovogodišnji Rolan Garos obavljen je u Parizu.
Srbiju u muškom singlu predstavljaju Novak Đoković, Hamad Međedović i Miomir Kecmanović, dok u ženskom nemamo predstavnicu.
Đoković će na startu turnira igrati protiv Francuza Đovanija Petši-Perikara. Ukoliko Novak preskoči prvu prepreku, u narednoj bi mogao opet protiv Francuza da igra, Valentana Roajea ili kvalifikanta/laki luzera.
Dino Prižmić, koji ga je eliminisao u Rimu, moguć je rival u trećem, a u tom delu žreba je i naš Međedović, koji se nazire eventualno u četvrtoj rundi. Protivnik u četvrtfinalu mogao bi da bude Aleks de Minor.
Tenis
Đoković izazvao euforiju u Parizu, jedan detalj ipak brine
Potencijalni rival u polufinalu mu je Saša Zverev, što znači da sa Janikom Sinerom neće moći pre finala da se sastane.
Kecmanović će u prvom kolu odmjeriti snage sa Mađarom Fabijanom Marožanom, dok će Međedović igrati protiv Nijemca Janika Hanfmana.
Siner turnir započinje od Francuza Klemona Tabura, a Zverev od, takođe Francuza, Benžamena Bonzija. Najbolji igrač svijeta bi u četvrtfinalu mogao na Bena Šeltona, Zverev na Frica, a četvrti nosilac Feliks Ože-Aljasim na Danila Medvedeva.
(b92)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
1 h0
Srbija
1 h1
BiH
1 h4
Zdravlje
1 h0
Tenis
21 h2
Tenis
21 h0
Tenis
1 d0
Tenis
1 d0
Najnovije
15
57
15
50
15
47
15
46
15
38
Trenutno na programu