Pobuna tenisera na Rolan Garosu – odlaze poslije 15 minuta

Igrači izabrani da učestvuju u druženju sa medijima, u petak, napustiće salu nakon 15 minuta, što simbolizuje da Gren slem turniri u proseku izdvajaju 15% svojih prihoda za nagradni fond.

Ostali igrači će odbiti da obave dodatne intervjue sa glavnim partnerima turnira, "TNT Sportsom" i "Jurosportom".

Igrači su odlučili da vanterenske aktivnosti smanje na minimum. Proučili su pravila turnira i zaključili da neće biti kažnjeni sve dok ispunjavaju ugovorne obaveze da obave kratak intervju poslije svakog meča.

Vodećih 20 tenisera i teniserki, uključujući Novaka Đokovića, Janika Sinera, Arinu Sabalenku i Koko Gof, u sporu su sa Gren slemovima jer smatraju da imaju nedovoljan udio u rastućim prihodima turnira.

Nagradni fond Rolan Garosa je porastao za 9,5% u odnosu na prošlu godinu, ali su isto tako prihodi porasli za 14%, što znači da se udio u prihodima igrača zapravo smanjio.

Igrači zahtijevaju od Gren slem turnira, da kao ATP i VTA tur, izjednačena na 22% udjela u prihodima.

Rolan Garos je na programu od 24. maja do 7. juna, prenosi "B92".