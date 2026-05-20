Novak Đoković ima novog trenera!

Novak Đoković počeo je pripreme za drugi ovosezonski grend slem turnir na Rolan Garosu, a u pohodu ka jubilarnom 25. trofeju imaće i pomoć u stručnom štabu.

Od trenutka kada se zahvalio Endiju Mareju na saradnji, Đoković skoro godinu dana nije imao trenera. Tu funkciju obavljao je Boris Bošnjaković koji se i dalje nalazi u timu, a kako Sport klub tvrdi, nova akvizicija je Đokovićev prijatelj i nekadašnji saigrač iz reprezentacije - Viktor Troicki.

Još nije sasvim jasno da li je Troicki dugotrajno rješenje ili će biti tu da pomogne za Rolan Garos i možda Vimbldon, ali je svakako neko ko bi mogao da unaprijedi Novakovu igru koja u posljednje vrijeme nije na zadovoljavajućem nivou.

Troicki je u dosadašnjoj karijeri bio trener Hamada Međedovića i Miomira Kecmanovića. Takođe, selektor je Dejvis kup reprezentacije Srbije od 2021. godine, a u igračkoj karijeri najbolji renking bila mu je 12. pozicija.

