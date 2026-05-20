Logo
Large banner

Preminula Dobrila Kukolj, bivši zatvorenik logora Jasenovac

Autor:

ATV
20.05.2026 10:31

Komentari:

0
Бивши затвореник усташког логора Јасеновац и дугогодишњи предсједник бањалучког Удружења логораша Другог свјетског рата Добрила Кукољ преминула је данас у Бањалуци у 94. години, речено је Срни у овом удружењу.
Foto: Srna

Bivši zatvorenik ustaškog logora Jasenovac i dugogodišnji predsjednik banjalučkog Udruženja logoraša Drugog svjetskog rata Dobrila Kukolj preminula je danas u Banjaluci u 94. godini.

Kukoljeva je rođena 30. jula 1932. godine u selu Međeđi kod Kozarske Dubice.

Kao desetogodišnja d‌jevojčica odvedena je u ustaški logor Jasenovac u kojem je bila zatvorena tri mjeseca. Ustaše su joj uništile d‌jetinjstvo, život i porodicu.

Cijeli život neumorno je govorila o stradanju srpskog naroda, a dok ju je zdravlje služilo posjećivala je manastir Jasenovac i Spomen-područje Donja Gradina.

Vrijeme komemoracije i sahrane Kukoljeve biće naknadno saopšteno, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Dobrila Kukolj

Jasenovac

logor smrti

Donja Gradina

stradanje Srba

kultura sjećanja

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Полиција Републике Српске

Hronika

Banjalučki policajci uhapšeni zbog zelenašenja!

1 h

1
Полиција Републике Српске

Hronika

Uhapšen Dervenćanin, kratežom ranio dvije žene

1 h

0
Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.

Hronika

Nastavak akcije "Karika": Uhapšeno jedno lice!

2 h

2
Ротација на поицијском аутомобилу.

Hronika

Usporen saobraćaj u ovom dijelu BiH zbog nezgode

17 h

0

  • Najnovije

11

17

Filipović: Novi granični prelaz u Gradišci značajan posebno za dijasporu

11

11

Amidžić: Uz aplauz naroda pala još jedna blokada, Srpska ne čeka i ne staje!

11

09

Umro bivši košarkaš Olimpijakosa koji je ispisao istoriju

11

04

Turističke agencije rade bez zastoja: Hantavirus i ebola ne brinu građane

11

03

Dodik: Srpska i Srbija posvećene očuvanju mira, ekonomskom razvoju i prosperitetu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner