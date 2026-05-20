Preminula Dobrila Kukolj, bivši zatvorenik logora Jasenovac

Autor:ATV
Komentari:0
Bivši zatvorenik ustaškog logora Jasenovac i dugogodišnji predsjednik banjalučkog Udruženja logoraša Drugog svjetskog rata Dobrila Kukolj preminula je danas u Banjaluci u 94. godini.
Kukoljeva je rođena 30. jula 1932. godine u selu Međeđi kod Kozarske Dubice.
Kao desetogodišnja djevojčica odvedena je u ustaški logor Jasenovac u kojem je bila zatvorena tri mjeseca. Ustaše su joj uništile djetinjstvo, život i porodicu.
Cijeli život neumorno je govorila o stradanju srpskog naroda, a dok ju je zdravlje služilo posjećivala je manastir Jasenovac i Spomen-područje Donja Gradina.
Vrijeme komemoracije i sahrane Kukoljeve biće naknadno saopšteno, prenosi Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
11
17
11
11
11
09
11
04
11
03
Trenutno na programu