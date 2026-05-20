Uhapšen Dervenćanin, kratežom ranio dvije žene

Ognjen Matavulj
20.05.2026 09:39

Полиција Републике Српске
Derventska policija uhapsila je B.N. iz tog grada zbog sumnje da je hicem iz puške ”kratež” ranio dvije ženske osobe u garaži svoje kuće.

U PU Doboj navode da je B.N. uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo izazivanja opšte opasnosti. Najvjerovatnije se radi o nestručnom rukovanju oružjem, što se detaljno istražuje.

”B.N. se sumnjiči da je u garaži porodične kuće u Derventi, prilikom rukovanja prepravljenom puškom takozvanim ”kratežom“, ispalilo hitac usljed čega su dvije prisutne osobe zadobila povrede u predjelu nogu”, saopštila je PU Doboj.

Dodaju da je jedna ranjena žena prevezena u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske radi pružanja ljekarske pomoći, dok je drugo lice zadobilo lake tjelesne povrede.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac okružnog javnog tužilaštva u Doboju.

