Uhapšen Dervenćanin, kratežom ranio dvije žene

Autor:Ognjen Matavulj
Derventska policija uhapsila je B.N. iz tog grada zbog sumnje da je hicem iz puške ”kratež” ranio dvije ženske osobe u garaži svoje kuće.
U PU Doboj navode da je B.N. uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo izazivanja opšte opasnosti. Najvjerovatnije se radi o nestručnom rukovanju oružjem, što se detaljno istražuje.
”B.N. se sumnjiči da je u garaži porodične kuće u Derventi, prilikom rukovanja prepravljenom puškom takozvanim ”kratežom“, ispalilo hitac usljed čega su dvije prisutne osobe zadobila povrede u predjelu nogu”, saopštila je PU Doboj.
Dodaju da je jedna ranjena žena prevezena u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske radi pružanja ljekarske pomoći, dok je drugo lice zadobilo lake tjelesne povrede.
O svemu je obaviješten dežurni tužilac okružnog javnog tužilaštva u Doboju.
