Banjalučki policajci uhapšeni zbog zelenašenja!

Ognjen Matavulj
20.05.2026 10:18

Полиција Републике Српске
Policajci M.S. i D.S. iz Banjaluke uhapšeni su sinoć zbog sumnje da su počinili krivično djelo zelenaštvo.

Akciju je sprovela Uprava kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske u saradnji sa PU Banjaluka.

”Tokom istražnih mjera i radnji Uprave kriminalističke policije, koje su provođene pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka i naredbama Okružnog suda Banjaluka, utvrđeno je da su osumnjičeni pozajmili novac drugoj osobi sa nesrazmjerno velikom kamatom”, saopštio je MUP Srpske.

Kako nezvanično saznajemo radi se o mlađim policijskim službenicima PU Banjaluka koji su za posuđeni novac od žrtve tražili da im vrati čak dupli iznos. M.S. je gotovo svakodnevno pozivao žrtvu i povećavao kamatu. Obojica su duže vrijeme praćeni, a prilikom hapšenja kod njih je pronađen označeni novac.

U MUP-u Srpske navode da će nakon kriminalističke obrade osumnjičeni biti sprovedeno u Okružno javno tužilaštvo Banjaluka uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu zelenaštvo.

”Imajući u vidu da su osumnjičeni policijski službenici, protiv njih će biti sproveden disciplinski postupak i biće suspendovani. MUP Republike Srpske ostaje posvećen borbi protiv svih vidova kriminala, a posebno suprostavljaju i sankcionisanju nezakonitih aktivnosti pojedinaca koji zloupotrebljavaju na ovaj način policijska ovlašćenja”, saopštio je MUP RS.

