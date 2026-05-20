Umro bivši košarkaš Olimpijakosa koji je ispisao istoriju

Svijet košarke zavijen je u crno nakon vesti da je u 63. godini preminuo Keri Skari, legendarni američki košarkaš i čovjek čije je ime zlatnim slovima upisano u istoriju grčkog šampionata.

Skari će ostati upamćen kao prvi strani košarkaš koji je ikada zaigrao u grčkoj ligi, čime je otvorio vrata desetinama hiljada internacionalaca koji su decenijama kasnije preplavili tamošnje parkete.

On je u Grčku stigao u sezoni 1988/89, kada je obukao dres pirejskog Olimpijakosa. Bio je to njegov prvi angažman u Evropi, i to nakon ozbiljne NBA karijere koju je gradio nastupajući za Juta Džez i Njujork Nikse.

Skari je za Olimpijakos odigrao 19 utakmica, ali je njegov učinak bio frapantan. Prosečno je beležio 21,1 poen po meču (ukupno 400 poena), uz nevjerovatnih 9,8 skokova. Njegova efikasnost bila je na vrhunskom nivou – za dva poena je šutirao 143/245, dok je sa linije penala bio siguran 66 puta iz 96 pokušaja.

Nakon epizode u Pireju, koja je ostala duboko urezana u sjećanje navijača Olimpijakosa, Skari je nastavio svoju karijeru u Španiji, a potom se otisnuo u Južnu Ameriku gde je nastupao u Brazilu, Argentini i Čileu.

Iako je njegova karijera imala uspone i padove, u Grčkoj će zauvijek imati status pionira i čovjeka koji je modernizovao njihovu košarku.

Uzrok smrti za sada nije zvanično saopšten, ali se košarkaška javnost širom svijeta već oprašta od ovog sjajnog poentera.

