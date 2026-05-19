Nevjerovatni Vembanjama vodio Sparse do prve pobjede: Oklahoma pala nakon dva produžetka

Francuz Viktor Vembanjama zasjenio je veče u kojem je Šej Gildžus-Aleksander primio MVP nagradu te je s 41 poenom i 24 skoka vodio San Antonio Sparse do pobjede nad Oklahoma Siti Tanderom 122:115.

U dramatičnoj prvoj utakmici finala Zapadne konferencije, koja je odlučena tek nakon dva produžetka, Sparsi su odmah na početku serije ukrali prednost domaćeg terena.

Istorijsko veče Vembanjame

Francuski fenomen osigurao je pobjedu s dva zakucavanja u posljednjem minutu drugog produžetka, od kojih je jedno pretvorio u akciju za tri poena. Time su Sparsi savladali Tander peti put u šest ovosezonskih duela. S 22 godine i 134 dana, Vembanjama je postao najmlađi igrač u istoriji doigravanja s učinkom od najmanje 40 poena i 20 skokova, nadmašivši Karima Abdul-Džabara koji je 1970. imao 22 godine i 343 dana kada je ostvario takav podvig.

„Svi su uložili ogroman trud“, izjavio je Vembanjama, koji je postigao 16 od svojih 41 poena u ključnim trenucima utakmice.

I Harper uz bok velikanima

Fantastično veče za Sparse zaokružio je i ruki Dilan Harper, koji je utakmicu završio s 24 poena, 10 skokova, pet asistencija i rekordnih sedam ukradenih lopti za klub u doigravanju. Harper se tako pridružio Medžiku Džonsonu kao jedini novajlija u istoriji NBA doigravanja s najmanje 20 poena, 10 skokova, pet asistencija i pet ukradenih lopti na jednoj utakmici.

Stefon Kasl dodao je 17 poena, Devin Vasel i Keldon Džonson po 13, a Džulijan Šampani 11 za Sparse, koji su igrali bez De'Arona Foksa zbog bolova u zglobu.

SGA se mučio uprkos MVP nagradi

Kod Tandera, kojima je prekinut niz od devet uzastopnih pobjeda u doigravanju, najefikasniji je bio Aleks Karuzo s 31 poenom s klupe, što mu je drugi najbolji učinak karijere. Džejlen Vilijams vratio se nakon šest utakmica pauze zbog istegnuća butnog mišića i ubacio 26 poena.

Šej Gildžus-Aleksander, koji je uoči susreta primio svoj drugi uzastopni trofej za najkorisnijeg igrača lige, upisao je 24 poena i 12 asistencija, ali uz vrlo loš šut iz igre 7 od 23. Imao je najgore šutersko poluvrijeme u gotovo tri godine, pogodivši samo jedan od pet šuteva za četiri poena, što mu se nije dogodilo u posljednjih 270 utakmica.

Triler odlučen nakon 58 minuta igre

Bila je to tek šesta prva utakmica u istoriji doigravanja koja je otišla u dva produžetka, prva nakon duela Sparsa i Voriorsa 2013. godine. Sparsi su devet minuta prije kraja regularnog dijela vodili s deset poena razlike, no sve su prokockali.

U neizvjesnoj završnici vođstvo se mijenjalo, a Vembanjamin pokušaj za pobjedu u posljednjoj sekundi blokirao je Čet Holmgren. Ipak, francuski košarkaš se iskupio pogodivši tešku trojku 28 sekundi prije kraja prvog produžetka za novo izjednačenje i nastavak drame.

„Bila je to bitka volje. Nivo mentalne snage koji su pokazale obje ekipe... trebala nam je svaka sekunda od svakog igrača koji je ušao u igru“, rekao je trener Sparsa Mič Džonson.

S druge strane, trener Tandera Mark Dejnolt bio je kratak: „Moramo biti bolji nakon ove utakmice.“

Druga utakmica igra se u srijedu, takođe u Oklahoma Sitiju.