Nevjerovatni Vembanjama vodio Sparse do prve pobjede: Oklahoma pala nakon dva produžetka

Francuz Viktor Vembanjama zasjenio je veče u kojem je Šej Gildžus-Aleksander primio MVP nagradu te je s 41 poenom i 24 skoka vodio San Antonio Sparse do pobjede nad Oklahoma Siti Tanderom 122:115.
U dramatičnoj prvoj utakmici finala Zapadne konferencije, koja je odlučena tek nakon dva produžetka, Sparsi su odmah na početku serije ukrali prednost domaćeg terena.
Francuski fenomen osigurao je pobjedu s dva zakucavanja u posljednjem minutu drugog produžetka, od kojih je jedno pretvorio u akciju za tri poena. Time su Sparsi savladali Tander peti put u šest ovosezonskih duela. S 22 godine i 134 dana, Vembanjama je postao najmlađi igrač u istoriji doigravanja s učinkom od najmanje 40 poena i 20 skokova, nadmašivši Karima Abdul-Džabara koji je 1970. imao 22 godine i 343 dana kada je ostvario takav podvig.
„Svi su uložili ogroman trud“, izjavio je Vembanjama, koji je postigao 16 od svojih 41 poena u ključnim trenucima utakmice.
Fantastično veče za Sparse zaokružio je i ruki Dilan Harper, koji je utakmicu završio s 24 poena, 10 skokova, pet asistencija i rekordnih sedam ukradenih lopti za klub u doigravanju. Harper se tako pridružio Medžiku Džonsonu kao jedini novajlija u istoriji NBA doigravanja s najmanje 20 poena, 10 skokova, pet asistencija i pet ukradenih lopti na jednoj utakmici.
Stefon Kasl dodao je 17 poena, Devin Vasel i Keldon Džonson po 13, a Džulijan Šampani 11 za Sparse, koji su igrali bez De'Arona Foksa zbog bolova u zglobu.
Kod Tandera, kojima je prekinut niz od devet uzastopnih pobjeda u doigravanju, najefikasniji je bio Aleks Karuzo s 31 poenom s klupe, što mu je drugi najbolji učinak karijere. Džejlen Vilijams vratio se nakon šest utakmica pauze zbog istegnuća butnog mišića i ubacio 26 poena.
Šej Gildžus-Aleksander, koji je uoči susreta primio svoj drugi uzastopni trofej za najkorisnijeg igrača lige, upisao je 24 poena i 12 asistencija, ali uz vrlo loš šut iz igre 7 od 23. Imao je najgore šutersko poluvrijeme u gotovo tri godine, pogodivši samo jedan od pet šuteva za četiri poena, što mu se nije dogodilo u posljednjih 270 utakmica.
Bila je to tek šesta prva utakmica u istoriji doigravanja koja je otišla u dva produžetka, prva nakon duela Sparsa i Voriorsa 2013. godine. Sparsi su devet minuta prije kraja regularnog dijela vodili s deset poena razlike, no sve su prokockali.
U neizvjesnoj završnici vođstvo se mijenjalo, a Vembanjamin pokušaj za pobjedu u posljednjoj sekundi blokirao je Čet Holmgren. Ipak, francuski košarkaš se iskupio pogodivši tešku trojku 28 sekundi prije kraja prvog produžetka za novo izjednačenje i nastavak drame.
„Bila je to bitka volje. Nivo mentalne snage koji su pokazale obje ekipe... trebala nam je svaka sekunda od svakog igrača koji je ušao u igru“, rekao je trener Sparsa Mič Džonson.
S druge strane, trener Tandera Mark Dejnolt bio je kratak: „Moramo biti bolji nakon ove utakmice.“
Druga utakmica igra se u srijedu, takođe u Oklahoma Sitiju.
