Ništa od priznanja za Jokića: Šej ponovo MVP!

ATV
17.05.2026 16:03

Шеј Гилџес Александер кошаркаш Оклахоме НБА
Foto: Tanjug / AP / Nate Billings

Šej Gildžes Aleksander došao je do priznanja najkorisnijeg igrača NBA (MVP) lige drugu godinu u nizu, prenosi Šams Čaranija sa ESPN-a.

Najbolji srpski košarkaš, Nikola Jokić nije ni ove godine uspio da dođe do MVP priznanja za najboljeg košarkaša regularnog dijela sezone, iako je do samog kraja bio u najužoj konkurenciji za tako nešto.

Poznato je da se Nikola Jokić do samog kraja borio da sakupi dovoljan broj utakmica kako bi bio u konkurenciji za ovo prestižno priznanje, zbog povrede koja ga je odvojila od terena. Na kraju je u posljednjem meču taj uslov ispunio. Imao je najbolje brojke, bukvalno sve, ali je NBA liga odlučila drugačije.

Tako je Šej Giledžes Aleksander, saigrač našeg Nikole Topića iz Oklahome, postao 14. igrač u istoriji NBA lige koji je osvojio nagradu za MVP-a u dvije uzastopne sezone.

Kada su brojke u pitanju, Nikola Jokić je ove sezone u prosjeku bilježio 27,7 poena po meču uz 12,9 skokova i 10,7 asistencija, a imao je 56,9% uspješnosti na šutu iz igre.

Što se Šeja tiče, on je svoju igru bazirao na poenima, pa je tu efikasniji od Jokića sa 31,1 poenom po meču, dok je imao i 4,3 skokova i 6,6 asistencija. Iz igre je imao uspješnost od 55,3%.

