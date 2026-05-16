"Nikada tako nešto nisam vidio, a dugo sam u NBA": Legende u šoku zbog poteza Edvardsa

ATV
16.05.2026 12:49

Foto: Tanjug / AP / Abbie Parr

Minesota je izgubila od San Antonija u šestom meču plej-of serije i to je značilo da je ujedno završila sezonu u NBA ligi. Sparsi sa Viktorom Vembanjamom idu na megdan Oklahomi u finalu Zapada, dok "vukovi" idu na odmor.

Ali, jedan potez je privukao ogromnu pažnju na toj utakmici.

Na početku posljednje četvrtine je najbolji igrač Minesote Entoni Edvards odšetao do klupe protivnika, pozdravio se sa svakim od njih i čestitao im na pobedi. Taj detalj je komentarisao i legendarni Dirk Novicki kome se nije ni malo dopalo to što je vidio.

"Gledao sam NBA ligu i bio sam dio lige toliko dugo. Nikada nisam tako nešto video. Čovjek odšeta do rivala na osam minuta prije kraja četvrte četvrtine i pozdravlja se sa cijelim timom", rekao je Novicki.

Sa njim su se složili i Blejk Grifin i Judonis Haslem koji su bili u studiju.

"Kao lider, nikada ne bih pokazao takvu vrstu slabosti", dodao je Haslem, a prenosi Mondo.

