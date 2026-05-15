Skupština KSS zatražila hitnu ostavku Nebojše Čovića

Skupština Košarkaškog saveza Srbije pozvala je predsjednika KSS-a Nebojšu Čovića da hitno podnese ostavku kako bi se rad KSS vratio u zakonske i statutarne okvire izborom novog predsjednika.

U saopštenju koje je potpisao predsednik Skupštine KSS-a Goran Lazić, navodi se da zahtjev podržava 21 od ukupno 35 delegata Skupštine, kao i četiri člana Upravnog odbora izabrana ispred regionalnih košarkaških saveza.

"Delegati Skupštine KSS-a, nas 21 koji činimo većinu od 35 delegata Skupštine Košarkaškog saveza Srbije, zajedno sa četiri člana Upravnog odbora KSS izabrana ispred Regionalnih košarkaških saveza, želimo da ovim Saopštenjem upoznamo javnost o dešavanjima u KSS", navodi se u saopštenju koje je potpisao predsjednik Skupštine KSS Goran Lazić.

Delegati tvrde da je, od dolaska Čovića na čelo Saveza, funkcionisanje KSS "izašlo iz pravnih okvira" definisanih Zakonom o sportu, Statutom i normativnim aktima KSS.

Ističe se da je "manipulacijama" došlo do blokade odluka koje velikom većinom usvaja Skupština KSS, iste one koja je, kako se navodi, izabrala Čovića za predsjednika KSS.

"Izgleda da je samo ta odluka Skupštine nesporna. Blokada rada Skupštine KSS, sudskim procesima pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu kojima se stavljaju Privremene mjere na sve odluke Skupštine KSS, četiri privremene mjere na osnovu tužbi koje podnose Zoran Tošković član Nadzornog odbora Košarkaškog saveza Srbije, Predsjedništva i Skupštine Košarkaške lige Srbije ispred KK FMP, član Predsjedništva Košarkaškog saveza Beograda ispred KK FMP i Rosa Ristić član Skupštine KSS ispred Košarkaškog saveza Beograda na prijedlog ŽKK Crvena zvezda. Na suđenjima Košarkaški savez Srbije zastupa predsjednik KSS Srbije Nebojša Čović, ili osoba koju on ovlasti, koji manipulišu sudskim procesima podnošenjem, a zatim povlačenjem žalbi Višem sudu u Beogradu na Rješenje o Privremenoj mjeri, sa namjerom odugovlačenja sudskih procesa", poručuje se u saopštenju.

Kako ističu, od kada je Čović izabran na funkciju predsjednika KSS došlo je, između ostalog, i do uplate 10.000.000 dinara KK FMP od strane KSS bez odluke nadležnog organa KSS.

Povećanje plata članovima Upravnog odbora KSS, predsjedniku Čoviću i potpredsjednicima, koje je izglasano glasovima predsjednika Čovića i potpredsjednika KSS, kršeći član 57 stav 5 Statuta KSS i član 63 Zakona o sportu, iako je predsjednik Čović u razgovorima pri njegovoj kandidaturi obećao da neće primati platu u KSS već će funkciju predsjednika KSS vršiti volonterski.

Dalje navode trošenja od 1.050.000.000 dinara (milijardu i pedeset miliona dinara) do 23. decembra 2025. godine, bez usvojenog Finansijskog plana - plana rashoda za 2025. godinu od strane Skupštine KSS, shodno članu 45 stav 1 tačka 11 Statuta KSS. Trošenja sredstava KSS u 2026. godini bez usvojenog Finansijskog plana – plana rashoda, od strane Skupštine KSS, shodno članu 45 stav 1 tačka 11 Statuta KSS.

Delegati navode i da je od posljednjih 15 sjednica Upravnog odbora KSS, 13 održano elektronskim putem, čime je, kako tvrde, članovima UO onemogućeno da diskutuju i iznesu mišljenje. U saopštenju se kritikuje i način na koji se pristupilo formiranju Stručnog savjeta KSS, uz tvrdnju da su predsjednik Čović i potpredsjednik Nenad Krstić blokirali prijedlog da se u roku od tri mjeseca dostavi sastav tog tijela.

"Na 21 sjednici UO KSS koja je krenula sa održavanjem uživo pa prekinuta i nastavljena elektronskim putem suprotno članu 57 Statuta KSS, četiri člana Upravnog odbora KSS, izabrana iz Regionalnih košarkaških saveza, su predložila da se potpredsjedniku KSS zaduženom za mušku košarku Nenadu Krstiću, koji je ovlašćen na osnovu Statuta KSS, da rok od tri mjeseca da podnese prijedlog sastava Stručnog savjeta koji bi se izglasao na Upravnom odboru, ali taj prijedlog nije izglasan jer su ostali članovi Upravnog odbora KSS, među kojima i predsjednik Čović i Krstić bili uzdržani i tako blokirali donošenje odluke, što jasno pokazuje da je želja predsjednika Čovića i potpredsjednika Krstića da oni 'vrše' ulogu Stručnog savjeta što se pokazalo, između ostalog, i u izboru trenera i stručnih štabova mlađih reprezentativnih selekcija KSS u kojima dominiraju određeni klubovi", navodi se u saopštenju.

Ističe se da je sastav Upravnog odbora KSS suprotan članu 56 Zakona o sportu Republike Srbije koji definiše da svi članovi Upravnog odbora KSS moraju biti izabrani od strane Skupštine KSS pa samim tim član 53 Statuta KSS koji definiše izbor članova UO KSS iz redova istaknutih privrednika i društveno-sportskih radnika iz redova članova KSS nije u skladu sa Zakonom o sportu.

U saopštenju se navodi da predsjednik Čović u javnim nastupima u elektronskim i štampanim medijima proziva i vrijeđa članove KSS, iznoseći, kako tvrde, neistine koje narušavaju ugled funkcije koju obavlja i same organizacije, koju time, prema ocjeni potpisnika, svodi na nivo rijalitija. Zbog svega navedenog, delegati zahtijevaju da Čović hitno podnese neopozivu ostavku kako bi se rad Saveza vratio u zakonske i statutarne okvire izborom novog predsjednika.

"Takođe pozivamo i tri potpredsjednika KSS koji nisu podnijeli ostavke, Filipa Sunturlića, Anu Joković i Nenada Krstića da podnesu ostavke na mjesta potpredsjednika KSS jer djelovanjem u UO KSS podržavaju sve navedeno. Naročito bi apostrofirali Nenada Krstića bivšeg kapitena reprezentacije Srbije koji na ovaj način znatno šteti ugledu funkcije kapitena reprezentacije Srbije, imajući u vidu kakve legende košarkaškog sporta su do sada nosile kapitensku traku reprezentacije. Od danas, mi članovi Skupštine KSS, smatramo da Nebojša Čović nema više legitimitet da vrši funkciju predsjednika KSS", poručuje se u saopštenju.

(RTS)