Šok snimak: Toliko se najeo da ne može da stane u sopstvenu jazbinu, ali ŠTA je pojeo?

Nevjerovatan snimak stiže iz Crne Gore! Poslije njega, mnogi će otvoriti četvore oči kada budu prolazili crnogorskim rastinjem i stijenama. Naime, kako opisuje muškarac koji je napravio snimak, ogroman smuk se prejeo, čak toliko da ne može da stane u sopstvenu jazbinu!

- Uhvatio sam redak kadar u crnogorskom kršu! Veliki smuk pokušava da uđe u svoju rupu među kamenjem, ali mu pun stomak pravi ozbiljne probleme. Pogledajte kako se s mukom uvlači i koliko je zapravo dugačak ovaj primjerak - navodi on u opisu snimka.

Smukovi su zmije koje nemaju otrov. Oni svoj plen savladavaju stezanjem (kao pitoni, samo u minijaturnoj verziji) ili ga jednostavno gutaju.

Smuk je veoma brza i oprezna životinja. Čim osjeti vibracije vašeg hoda, on će pobjeći. Nije agresivan. Uješće samo ako ga satjerate u ćošak ili pokušate da ga uhvatite rukama. Čak i tada, njegov ujed je površinska ogrebotina (kao da ste se ogrebali na kupinu), jer su mu zubi sitni.