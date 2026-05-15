Dnevni horoskop za 15. maj: Šta nam zvijezde donose danas?

Saznajte šta vas čeka na polju ljubavi, posla i zdravlja u velikom dnevnom horoskopu.

Ovan

Očekuje vas prilika za napredak kroz timski rad i podršku kolega. U ljubavi je vrijeme za nježnost i pažnju, dok će slobodni osjetiti iznenadnu hemiju sa osobom koju dugo poznaju. Izbjegavajte kasno noćne obroke.

Bik

Vaša kreativnost na poslu iznenadiće sve oko vas i donijeti nove ponude. Partner će vas obradovati sitnim poklonom, a slobodni pripadnici znaka biće pozvani na neočekivan sastanak. Moguća je napetost u donjem dijelu leđa.

Blizanci

Dan je povoljan za učenje novih vještina ili početak kursa koji vas zanima. U vezi dolazi do dubokih razgovora o budućnosti, dok slobodni mogu očekivati poziv osobe koja živi u drugom gradu. Šetajte više na svježem vazduhu.

Rak

Fokusirajte se na dugoročne ciljeve jer su zvijezde naklonjene vašim planovima. Voljena osoba želi da provedete više vremena nasamo, a slobodni će pažnju privući svojim smislom za humor. Mogući su manji problemi sa varenjem.

Lav

Na poslovnom polju dobijate informaciju koja će vam značajno olakšati radnu sedmicu. Pokažite partneru da cijenite njegov trud, a slobodni će ući u intrigantan razgovor sa osobom iz svog komšiluka. Pazite na zglobove.

Djevica

Vrijeme je da postavite jasne granice u odnosu sa napornim saradnicima. U emotivnim odnosima vlada harmonija, dok slobodni mogu razviti simpatije prema osobi koju sreću tokom rekreacije. Povećajte unos svježeg voća.

Vaga

Uspješno ćete riješiti finansijsku dilemu zahvaljujući savjetu starije osobe. Partner predlaže zajednički hobi, a slobodni će upoznati nekoga ko odiše toplinom i šarmom. Moguć je prolazan umor i pad energije.

Škorpija

Danas ćete lako pronaći zajednički jezik sa nadređenima oko važnih projekata. U ljubavi vas čeka romantičan gest koji će vas raznježiti, dok će slobodni dobiti neočekivan znak pažnje preko mreža. Posjetite stomatologa radi kontrole.

Strijelac

Vaš optimizam biće zarazan za kompletno okruženje na radnom mjestu. Sa voljenom osobom ćete uživati u planiranju vikenda, a slobodni će otkriti da ih simpatiše neko iz poslovnog okruženja. Mogući su problemi sa vidom.

Jarac

Dobićete važne vijesti vezane za dokumentaciju koju očekujete već neko vrijeme. U vezi je potrebno više otvorenosti oko zajedničkih troškova, dok slobodni imaju šansu za flert u teretani. Potrebno vam je više magnezijuma.

Vodolija

Vaše organizacione sposobnosti doći će do punog izražaja u kriznoj situaciji. Emotivni odnos prolazi kroz mirnu fazu, a slobodni će biti iznenađeni hrabrošću jednog udvarača. Vrijeme je da promijenite loše navike.

Ribe

Bićete veoma uspješni u pregovorima koji se tiču kupovine ili prodaje. Sa voljenom osobom ćete riješiti staru nesuglasicu, dok slobodni ulaze u period zanimljivih poznanstava. Zdravlje je stabilno, samo se bolje utoplite, prenosi Glas.