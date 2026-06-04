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Kandidat za visokog predstavnika u BiH doputovao u Sarajevo

Autor:

ATV
04.06.2026 10:31

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Кандидат за високог представника у БиХ допутовао у Сарајево
Foto: Youtube/FederlegnoArredo

Kandidat za visokog predstavnika u BiH Antonio Zanardi Landi doputovao je u Sarajevo.

On će prisustvovati današnjoj sjednici PIK-a, javlja Istraga.ba.

Sudeći po fotografiji koju je zabilježio pomenuti portal, on je sletio na Međunarodni aerodrom u Sarajevu.

Inače, u zgradi Kancelarije visokog predstavnika (OHR) će se danas održati drugi dan zasjedanja Upravnog odbora savjeta za implementaciju mira (PIK), a za razliku od poluotvorenog tipa prvog dana, ovaj dio zasjedanja će se u potpunosti zatvoriti.

Landi ima podršku SAD-a

Podsjećamo, američki državni sekretar Marko Rubio osvrnuo se na stanje u BiH i tokom saslušanja pred Odborom za spoljne poslove Američkog kongresa, potvrdivši da Sjedinjene Američke Države podržavaju italijanskog diplomatu za novog visokog predstavnika.

Марко Рубио

BiH

Marko Rubio: Podržavamo Italijana za novog visokog predstavnika!

„Postoji novi kandidat za visokog predstavnika u BiH kojeg ćemo podržati. Riječ je o gospodinu iz Italije za kojeg smatramo da bi obavio dobar posao u pomaganju da se obezbijedi određena stabilnost na toj poziciji“, izjavio je Rubio.

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Tagovi :

Antonio Zanardi Landi

visoki predstavnik

Bivši visoki predstavnik

PIK BiH

Sarajevo

Komentari (2)
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