Kandidat za visokog predstavnika u BiH doputovao u Sarajevo

Kandidat za visokog predstavnika u BiH Antonio Zanardi Landi doputovao je u Sarajevo.

On će prisustvovati današnjoj sjednici PIK-a, javlja Istraga.ba.

Sudeći po fotografiji koju je zabilježio pomenuti portal, on je sletio na Međunarodni aerodrom u Sarajevu.

Kandidat za visokog predstavnika u BiH Antonio Zanardi Landi doputovao u Sarajevo. Prisustvovat će sjednici PIC-a pic.twitter.com/j40c4WnHr4 — Istraga.ba (@IstragaB) June 4, 2026

Inače, u zgradi Kancelarije visokog predstavnika (OHR) će se danas održati drugi dan zasjedanja Upravnog odbora savjeta za implementaciju mira (PIK), a za razliku od poluotvorenog tipa prvog dana, ovaj dio zasjedanja će se u potpunosti zatvoriti.

Landi ima podršku SAD-a

Podsjećamo, američki državni sekretar Marko Rubio osvrnuo se na stanje u BiH i tokom saslušanja pred Odborom za spoljne poslove Američkog kongresa, potvrdivši da Sjedinjene Američke Države podržavaju italijanskog diplomatu za novog visokog predstavnika.

BiH Marko Rubio: Podržavamo Italijana za novog visokog predstavnika!

„Postoji novi kandidat za visokog predstavnika u BiH kojeg ćemo podržati. Riječ je o gospodinu iz Italije za kojeg smatramo da bi obavio dobar posao u pomaganju da se obezbijedi određena stabilnost na toj poziciji“, izjavio je Rubio.