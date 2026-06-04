Kandidat za visokog predstavnika u BiH doputovao u Sarajevo

Autor:ATV
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Kandidat za visokog predstavnika u BiH Antonio Zanardi Landi doputovao je u Sarajevo.
On će prisustvovati današnjoj sjednici PIK-a, javlja Istraga.ba.
Sudeći po fotografiji koju je zabilježio pomenuti portal, on je sletio na Međunarodni aerodrom u Sarajevu.
Kandidat za visokog predstavnika u BiH Antonio Zanardi Landi doputovao u Sarajevo. Prisustvovat će sjednici PIC-a pic.twitter.com/j40c4WnHr4— Istraga.ba (@IstragaB) June 4, 2026
Inače, u zgradi Kancelarije visokog predstavnika (OHR) će se danas održati drugi dan zasjedanja Upravnog odbora savjeta za implementaciju mira (PIK), a za razliku od poluotvorenog tipa prvog dana, ovaj dio zasjedanja će se u potpunosti zatvoriti.
Podsjećamo, američki državni sekretar Marko Rubio osvrnuo se na stanje u BiH i tokom saslušanja pred Odborom za spoljne poslove Američkog kongresa, potvrdivši da Sjedinjene Američke Države podržavaju italijanskog diplomatu za novog visokog predstavnika.
BiH
Marko Rubio: Podržavamo Italijana za novog visokog predstavnika!
„Postoji novi kandidat za visokog predstavnika u BiH kojeg ćemo podržati. Riječ je o gospodinu iz Italije za kojeg smatramo da bi obavio dobar posao u pomaganju da se obezbijedi određena stabilnost na toj poziciji“, izjavio je Rubio.
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