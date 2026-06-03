Logo
Large banner

Zasjedanje PIK-a u Sarajevu: Ko će biti predložen za visokog predstavnika?

Autor:

ATV
03.06.2026 07:12

Komentari:

1
Засједање ПИК-а у Сарајеву: Ко ће бити предложен за високог представника?

U Sarajevu bi danas trebalo da počne dvodnevno zasjedanje Savjeta za implementaciju mira u BiH (PIK). Prema najavama, trebalo da bude predložen novi visoki predstavnik.

Mediji prenose da je američki favorit Italijan Antonio Zanardi Landi, dok Velika Britanija, Francuska i Njemačka podržavaju imenovanje Francuza Renea Trokaza.

Karen Pirs više nije u igri

Kako je ATV juče pisao, Karen Pirs više nije u igri za nasljednika Kristijana Šmita.

Карен Пирс

BiH

Krah bošnjačkog favorita: Karen Pirs više nije u igri za nasljednika Šmita

Iako je Pirs važila za jednog od glavnih favorita političkog Sarajeva za funkciju visokog predstavnika u BiH, izvjesno je da od tog scenarija neće biti ništa, saznaje ATV iz diplomatskih krugova.

Pirs, koja trenutno obavlja funkciju specijalne izaslanice Ujedinjenog Kraljevstva za Zapadni Balkan, u bošnjačkim političkim i medijskim krugovima smatrana je poželjnim kandidatom zbog stavova i aktivnosti koje su u Republici Srpskoj često ocjenjivane kao usmjerene protiv njenih interesa i dejtonske pozicije.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Savjet za implementaciju mira

Kristijan Šmit

OHR

Karen Pirs

PIK BiH

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир

Republika Srpska

Budimir za ATV: Republika Srpska i Rusija dijele stav - OHR mora biti zatvoren

12 h

0
Радован Ковачевић

BiH

Kovačević: Bošnjaci se ponašaju kao politički maloljetni, traže ostanak staratelja

18 h

0
ОХР, Канцеларија високог представника

BiH

"Da li u BiH uopšte treba visoki predstavnik?"

20 h

2
Кристијан Шмит бивши високи представник у Бих

BiH

Žal za Šmitom: Islamska zajednica zabrinuta ko će biti novi visoki predstavnik u BiH

21 h

1

Više iz rubrike

Три бунта конвертибилних марака

BiH

Koliko će iznositi vaša majska penzija? Evo detaljne računice za korisnike u FBiH

10 h

0
бошњачки члан Предсједништва БиХ Денис Бећировић

BiH

Prijedlog budžeta pao zbog Komšića i Bećirovića

13 h

0
Протести испред ОХР-а

BiH

Protestima ispred OHR-a traže zadržavanje "kolonijalnih" ovlaštenja visokog predstavnika

14 h

6
Амиџић: Бећировић најодговорнији за блокаду буџета институција БиХ

BiH

Amidžić: Bećirović najodgovorniji za blokadu budžeta institucija BiH

18 h

1

  • Najnovije

08

54

Vozači, oprez! Nestabilno vrijeme i opasnost od odrona

08

50

Najljepše vijesti: Srpska bogatija za 24 bebe

08

46

Dodik: Ubijanje Srba u Ledićima s ciljem istrebljenja; Oslobađanjem optuženih pravosuđe počinilo zločin

08

41

Upozorenje: U Srpskoj jaka kiša i vjetar, moguć i grad!

08

40

"Evropa izgubila oko tri biliona evra zbog odbijanja ruske energije"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner