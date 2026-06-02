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Koliko će iznositi vaša majska penzija? Evo detaljne računice za korisnike u FBiH

Autor:

ATV
02.06.2026 22:57

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Три бунта конвертибилних марака
Foto: ATV

U skladu sa Zakonom o PIO, penzije za maj mjesec biće isplaćene preko Jedinstvenog računa trezora Federacije BiH u petak, 5. juna 2026. godine.

Majsku penziju primiće ukupno 468.769 korisnika, a za tu namjenu potrebno je obezbijediti oko 355,7 miliona KM. U odnosu na prošli mjesec, broj korisnika porastao je za 2.001, što zahtijeva dodatnih 300.000 KM.

Penzije ostvarene do 1. januara 2026.

Za korisnike koji su pravo ostvarili prije ovog datuma, iznosi su sljedeći:

  • Najniža penzija: 666,76 KM
  • Zagarantovana penzija: 795,74 KM
  • Najviša penzija: 3.333,79 KM
  • Penzije ostvarene nakon 1. januara 2026.

Osnovica za obračun najniže penzije za ovu kategoriju korisnika iznosi 724,36 KM. Visina penzije zavisi od godina penzijskog staža:

  • Za manje od 20 godina staža: šezdeset odsto osnovice, što iznosi 434,62 KM.
  • Za 20 do 25 godina staža: šezdeset pet odsto osnovice, što iznosi 470,83 KM.
  • Za 25 do 30 godina staža: sedamdeset odsto osnovice, što iznosi 507,05 KM.
  • Za 30 do 35 godina staža: sedamdeset pet odsto osnovice, što iznosi 543,27 KM.
  • Za 35 do 40 godina staža: osamdeset pet odsto osnovice, što iznosi 615,71 KM.
  • Za 40 i više godina staža: devedeset pet odsto osnovice, što iznosi 688,14 KM.

Ostale kategorije

  • Najniža invalidska penzija: 651,92 KM
  • Najniža porodična penzija: 651,92 KM
  • Zagarantovana penzija (40+ godina staža): 842,44 KM
  • Najniža penzija po posebnim propisima (branioci): 666,76 KM
  • Prosječna samostalna penzija: 851,60 KM

(Istraga)

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Tagovi :

penzije

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minimalne penzije

Isplata penzija

Bosna i Hercegovina

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