Koliko će iznositi vaša majska penzija? Evo detaljne računice za korisnike u FBiH

Autor:ATV
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U skladu sa Zakonom o PIO, penzije za maj mjesec biće isplaćene preko Jedinstvenog računa trezora Federacije BiH u petak, 5. juna 2026. godine.
Majsku penziju primiće ukupno 468.769 korisnika, a za tu namjenu potrebno je obezbijediti oko 355,7 miliona KM. U odnosu na prošli mjesec, broj korisnika porastao je za 2.001, što zahtijeva dodatnih 300.000 KM.
Za korisnike koji su pravo ostvarili prije ovog datuma, iznosi su sljedeći:
Osnovica za obračun najniže penzije za ovu kategoriju korisnika iznosi 724,36 KM. Visina penzije zavisi od godina penzijskog staža:
Ostale kategorije
(Istraga)
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