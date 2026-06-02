Prijedlog budžeta pao u Predsjedništvu BiH?

Prijedlog budžeta institucija BiH za 2026. godinu nije usvojen na sjednici Predsjedništva BiH, saznaje "Glas Srpske".

Prema nezvaničnim informacijama, Željka Cvijanović je glasala za, Željko Komšić je bio protiv, dok je Denis Bećirović bio uzdržan.

Budžet je planiran u iznosu od 1,58 milijardi KM.

(Glas Srpske)