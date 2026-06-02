"Da li u BiH uopšte treba visoki predstavnik?"

Bivši diplomata Branko Branković izjavio je uoči Savjeta za sprovođenje mira /PIK/, na kojoj bi trebalo da bude riječi o imenovanju novog visokog predstavnika u BiH, da se postavlja ozbiljno pitanje da li će novi kandidat uopšte proći Savjet bezbjednosti UN, što nije bio slučaj sa turistom Kristijanom Šmitom, a ukoliko se to i dogodi, nameće se pitanje njegove svrhe.

"Čak i da ne bude veta nijedne zemlje i da mu svi daju glas u Savetu bezbednosti, postavlja se pitanje racionalnosti i političke i svakojake, da li taj čovek uopšte tu treba da bude i da li treba da postoji takva funkcija u BiH, ali se tu ne može ništa uraditi do promene Dejtonskog sporazuma", naveo je Branković za Srnu.

On je izrazio nadu da će novi kandidat imati punu podršku Savjeta bezbjednosti i da će biti legitiman prema Dejtonskom mirovnom sporazumu, što Šmit nije bio, te su samim tim i njegove odluke ništavne.

"One su formalnopravno ništavne jer Šmit nije imao ovlaštenja da bilo kakvu odluku u tom smislu donese", istakao je Branković.

On je ukazao da se otvara i pitanje da li će novi visoki predstavnik poništiti Šmitove odluke.

"Da dođe novi, koji bi, recimo, bio ovlašten od Saveta bezbednosti, da li će i na koji način, u skladu sa obavezama, a to su i obaveze saradnje sa Predsedništvom BiH i sa oba entiteta, doneti odluku da se Šmitove odluke poništavaju? To ćemo tek da vidimo", kaže Branković.

Komentarišući to što je nakon dugo vremena od isteka mandata prethodnih ambasadora predsjednik SAD Donald Tramp nominovao nove ambasadore za BiH i Srbiju, Branković je rekao da razlozi odlaganja mogu biti različiti, ali da su ambasade normalno funkcionisale jer otpravnici poslova imaju sve ingerencije, prava i obaveze