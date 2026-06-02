Sukob u Ukrajini mogao bi da se završi do kraja dana ako Vladimir Zelenski naredi svojim snagama da se povuku iz ruskih regiona, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

„Što se tiče Zelenskog i završetka rata do kraja godine: rat bi mogao da se završi do kraja dana, o tome smo takođe više puta govorili. Da bi se to postiglo, Zelenski mora da naredi svojim oružanim snagama da napuste teritoriju ruskih regiona“, rekao je Peskov, komentarišući izjave iz Kijeva.

O napadu na koledž u Starobeljsku

Komentarišući napad na koledž u Starobeljsku, u kome je poginula 21 osoba, Peskov je istakao da on nikada nije bio vojni objekat.

„Tamo su uvijek bili mladi ljudi, djeca koja su tamo studirala. Uglavnom djevojčice. I kijevski režim je to vrlo dobro znao“, naglasio je portparol.

„Oni su svjesno, apsolutno namjerno gađali koledž. Na to ukazuje sastav dronova, tehničke karakteristike i korišćena sredstva veze. Sve je to već utvrđeno i javno saopšteno“, dodao je Peskov.

Prema njegovim riječima, ako Kijev svjesno vrši nehumane terorističke napade na civile i djecu, to označava potpuno drugačiju paradigmu sukoba.

Moskva otvorena za pregovore; Održavamo kontakte sa SAD

Rusija je i dalje otvorena za mirovne pregovore sa ukrajinskom stranom, rekao je Peskov.

On je rekao da i dalje traje pauza u pregovorima sa Ukrajinom, ali da Moskva, bez obzira na to, održava veze sa SAD postojećim kanalima.

„Predsjednik je i u Astani govorio o tome da je pregovarački proces na pauzi. Ali, to ne znači da sa Amerikancima nema kontakata. Kontakti se održavaju postojećim kanalima“, rekao je portparol.

Istovremeno, Peskov je podsjetio da je Rusija uvijek isticala da prednost daje ostvarivanju ciljeva u Ukrajini mirnim putem.

„Oduvijek smo govorili da, bez obzira na sve, preferiramo postizanje naših ciljeva mirnim putem. Stoga ćemo postići naše ciljeve i spremni smo da ih postignemo mirnim putem, kroz mirovne pregovore. Ako ne, ako druga strana nastavi da odugovlači proces, odbijajući prave mirovne pregovore i ozbiljne odluke koje će otvoriti put mirnom rješenju, specijalna vojna operacija će se nastaviti“, naglasio je Peskov.

On je dodao da Rusija izvodi sistematske udare na vojnu infrastrukturu kijevskog režima u Kijevu i drugim gradovima, što je navedeno u nedavnoj izjavi ruskog Ministarstva spoljnih poslova.