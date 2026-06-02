Dvije evropske zemlje se spremaju za havariju

Meteorološki zavodi Holandije i Belgije izdali su danas žuta upozorenja zbog grmljavinskih oluja, jakog vjetra, grada i obilnih padavina koji bi tokom dana mogli da izazovu lokalne štete i poremećaje u saobraćaju.

Holandski meteorološki institut (KNMI) upozorio je da će se pljuskovi koji su zahvatili zemlju tokom jutra razviti u snažnije grmljavinske oluje koje će se sa jugozapada kretati ka severoistoku, prenosi "NL tajms".

Očekuju se udari vjetra do 70 kilometara na čas, grad prečnika do dva centimetra i između 20 i 30 milimetara kiše u kratkom vremenskom periodu.

Žuti meteoalarm izdat je za gotovo cijelu Holandiju, osim pokrajine Zeland.

Meteorolozi navode da postoji povećan rizik od lokalnih šteta zbog udara groma, jakog vetra i intenzivnih padavina, naročito u sjeveroistočnim djelovima zemlje.

Najviše dnevne temperature kretaće se od 20 stepeni na jugozapadu do 25 stepeni Celzijusa na severoistoku, dok se nakon prolaska oluja očekuje zahlađenje.

Istovremeno, belgijski Kraljevski meteorološki institut (KMI) izdao je žuti meteoalarm za veliki dio zemlje, uključujući Valoniju, Limburg, Flamanski Brabant i Brisel, prenosi VRT nws.

Upozorenje ostaje na snazi do večernjih sati.

Meteorolozi upozoravaju na obilne padavine koje lokalno mogu da dostignu i do 40 milimetara u roku od 24 časa, kao i na snažne udare vjetra.

Zbog povećanog rizika od nevremena, belgijske vlasti aktivirale su broj 1722, namijenjen građanima kojima je potrebna pomoć zbog štete izazvane olujom ili poplavama, dok broj 112 ostaje rezervisan za životno ugrožavajuće situacije.

Prema prognozama, nestabilno vrijeme u Holandiji potrajaće do kraja radne nedjelje, dok se za vikend očekuje smanjenje vjerovatnoće za padavine i više sunčanih intervala, prenosi B92